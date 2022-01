Les 10 pel·lícules més vistes de tots els temps a Netflix

10. Enola Holmes (2020) - 189,9 milions de reproduccions

9. Spenser Confidential (2020) - 197,32 milions de reproduccions

El trio protagonista Foto: Netflix

8. 6 Underground (2019) - 205,47 milions de reproduccions

Ryan Reynolds, protagonista del film de Michael Bay Foto: Netflix

7. The Unforgivable (2021) - 208,22 milions de reproduccions

6. The Kissing Booth 2 (2020) - 209,25 milions de reproduccions

Els tres joves del film Foto: Netflix

5. The Irishman (2019) - 214,57 milions de reproduccions

4. Tyler Rake (2020) - 231,34 milions de reproduccions

3. Bird Box (2018) - 282,02 milions de reproduccions

2. Don't Look Up (2021) - 321,52 milions de reproduccions

1. Red Notice (2021) - 364,02 milions de reproduccions

es manté com la plataforma líder a nivell mundial pel que fa a consum de contingut en streaming. Encara que el seu nivell qualitatiu es manté en disputa amb serveis com(tot i que en l'apartat de premis segueix guanyant Netflix), la plataforma acumula centenars de milions d'hores consumides gràcies a un ampli catàleg que setmana rere setmana va creixent.Després de rebre moltes crítiques per la seva opacitat a l'hora de mostrar estadístiques de visionaments o resultats de tots els seus projectes,en l'actualitat, a més de poder disseccionar la cerca per països. Per exemple, avui dia, el film més vist a l'estat espanyol és, protagonitzada perEl que es pot comprovar, també, és quines són les pel·lícules més vistes de tots els temps a Netflix. El mètode de recompte, però, és diferent al que tots coneixem per nombre d'espectadors: a la plataforma ho quantifiquen a partir de les hores vistes i reproduïdes. És a dir, també recull si una persona l'ha vista diverses vegades, perquè el que compta és el tota de temps reproduït d'un títol.Una de les comèdies d'aventures més originals i divertides de la plataforma en producció pròpia. És més,-coneguda pel seu paper a Stranger Things-, se situa com la protagonista d'aquesta nova versió d'un dels detectius de la literatura, Sherlock Holmes, des d'una perspectiva. Brown és Enola Holmes, la germana petita del Sherlock i el Mycroft, i es veu immersa en una situació dramàtica: la seva mare desapareix i decideix anar-la a buscar.protagonitzen aquest thriller despreocupat (i a estones descarat) en una de les clàssiques temàtiques d'acció: un expolicia de Boston destapa una trama criminal i ha de tornar a endinsar-se en les zones més perilloses de la ciutat. L'escenari és un dels ideals per a Wahlberg, que treballa l'acció (i a Boston encara més) amb una solvència entretinguda que ha enganxat milions de persones.Una de les eminències del cinema blockbuster, de crispetes i acció, sense cap mena d'aturador ni límit per a la imaginació és. Amb un repartiment de luxe, el nord-americà se sobrecarrega en aquesta història d'agents secrets sense identitat que intenten complir les seves missions... fins que la cosa es complica.La popularitat deno ha decaigut ni un mil·límetre al llarg de les darreres dècades, i Netflix ha tornat a situar l'actriu en una cúspide cinematogràfica. Aquesta novetat, que va arribar durant els últims mesos del 2021, és una de les dues cintes de Bullock amb la plataforma que formen part del Top10 de més vistes. La història d'aquesta cinta,, reuneix a Bullock amb una altra gegant de la interpretació comDe manera inesperada, la segona part d'aquesta trilogia adolescent és el film del gènere romàntic d'institut més vist de la història de la plataforma. Encara que la competència és ferotge, aquesta història sobre el trio amorós entre dos germans i una noia ha fet furor a tot el planeta.És la culminació de la carrera brillant de Martin Scorsese, marcada per les cintes sobre gàngsters. El film aborda una de les dècades més escabroses del crim organitzat als Estats Units, girant al voltant de la vida d'un sicari de la màfia,, interpretat per De Niro., un conductor de camions i veterà de guerra que es dedica a revendre part de la mercaderia que transporta.Un mercenari que ofereix els seus serveis al mercat negre és contractat per a una perillosa missió: rescatar el fill segrestat del príncep cap de la màfia índia que es troba a la presó.(conegut per interpretar) lluitarà en una missió suïcida que es converteix en un desafiament gairebé impossible que canviarà per sempre les vides.Una angoixant història distòpica sobre una realitat apocalíptica: 5 anys enrere, la humanitat va començar a perdre la consciència en si mateixa.protagonista absoluta d'aquest film de supervivència, intenta avançar per aquest panorama amb els seus dos fills i intentar sobreviure. El problema, però, són unes presències de les quals ningú en sap res.és el director d'aquesta sàtira social, política i catastròfica que situa l'espectador en un escenari apocalíptic que triomfa entre el públic. És paradigmàtic, veient com està la pandèmia avui dia.un meteorit s'acosta ràpidament a la Terra i provocarà un cataclisme anomenat "destructor planetari". Els protagonistes són una parella d'intèrprets amb gran química:La líder, per ara, de la història de la plataforma. És el film de major pressupost de la plataforma pel que fa als sous dels actors, i un veritable desplegament de recursos pel que fa a la posada en escena i la producció.són el trio protagonista carregat de química que dona vida a aquesta esbojarrada comèdia d'acció i aventures.

