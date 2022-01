Colau reclama evitar l'ús partidista de les declaracions «puntuals» de Villarejo

L'alcaldessa de, ha reclamat aquest dimecres evitar qualsevol batalla política ide les revelacions de l'excomissari José Manuel Villarejo, que davant l'Audiència Nacional va vincular elamb els atemptats del 2017 a la capital catalana i a Cambrils. En declaracions als mitjans, Colau ha situat com a prioritat evitar ladels afectats i que s'acompanyi amb proves i "rigor" les afirmacions de Villarejo. L'alcaldessa ha definit com ales declaracions de l'excomissari i ha remarcat que es produeixen en condició d'acusat en seu judicial. "Com a Ajuntament, sempre estarem al costat de les víctimes en la petició d'aclariments i transparència al voltant d'aquell terrible atemptat", ha resumit l'alcaldessa."Vaig estar treballant amb el CNI fins al dia de la meva detenció. Vaig treballar amb ells per intentar arreglar l'embolic del famós atemptat de l'imam de Ripoll, que va ser un greu error del senyor, que va calcular malament les conseqüències de fer-li un petit ensurt a Catalunya". De manera inesperada i pràcticament de passada, Villarejo va deixar anar ahir a l'Audiència Nacional aquesta afirmació , que situa el CNI i qui en va ser director,, al darrere delsdel 17 d'agost de 2017. Villarejo no va acreditar amb proves aquestes afirmacions, però fins ara tampoc hi ha hagut una voluntat real -ni política ni judicial- d'esclarir tots els enigmes que encara sobrevolen elsAra com ara, no està demostrat que el CNI impulsés o promogués l'atemptat per fer un "petit ensurt" a Catalunya, com diu Villarejo. No hi ha cap investigació judicial, política -no hi ha hagut interès en fer-la- o periodística que ho acrediti fins a l'extrem que planteja el comissari jubilat. El CNI no desclassificarà la informació sobre els fets, l'va morir aen les hores prèvies a l'atemptat i els principals membres de la cèl·lula van ser abatuts pels. L'Audiència Nacional, que va condemnar tres dels terroristes a penes de fins a 53 anys de presó , va bloquejar qualsevol intent de les acusacions d'anar al fons dels fets i els grans partits espanyols han vetat qualsevol investigació al Encara hi ha moltes preguntes que no tenen una resposta clara , i les paraules de Villarejo reforcen de nou totes les teories i arguments que fugen de la veritat oficial que va dictar la justícia espanyola.Als tribunals, elva deixar de banda aquells aspectes més espinosos, com ara la relació del CNI amb Abdelbaki Es Satty o el paper de l'Estat en els atemptats. El magistrat Alfonso Guevara es va encarregar de parar els peus als advocats de les víctimes i a la seva sentència, de més de 1.000 pàgines, s'evita qualsevol referència a alguns dels punts més foscos. Un dels advocats en la causa,, sempre ha dit que no s'ha volgut saber tota la veritat d'aquells fets . "En tots els recursos que vam presentar demanaven línies d'investigació sobre la relació del CNI amb Es Satty, però totes es van rebutjar. Vam tocar ferro", apunta Cuevillas en declaracions a. Ara com ara, hi ha una sentència en primera instància pendent de recurs, i no es descarta obrir fronts internacionals.

