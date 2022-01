Cunillera afirma que Villarejo «no té cap credibilitat» i demana que el Govern «no li faci el joc»

La delegada del govern espanyol a Catalunya,, ha assegurat que l'excomissaridesprés que hagi vinculat el CNI amb els atemptats a Barcelona de l'agost del 2017. "Té una llarga trajectòria d'intentar sembrar", ha denunciat en una roda de premsa, on ha insistit que "les insinuacions no tenen base lògica ni material"."No hi ha més explicació que les ganes d'enredar", ha resolt. Cunillera també ha lamentat que des d'alguns sectors se li doni credibilitat i s'ha adreçat particularment alper demanar quea l'excomissari. També ha reclamat "respecte" a les víctimes i a la investigació que es va fer dels fets.De fet, preguntada per si s'haurien d'investigar les declaracions de Villarejo, Cunillera ha respost que no se li pot donar credibilitat a les seves paraules i ha defensat que ja es va produir un judici sobre l'atemptat: "Aquí s'ha treballat de forma honesta i decidida,i això és el que té rellevància".També ha subratllat que no se li pot faltar al respecte a les víctimes ni als cossos de seguretat, i ha criticat que hi hagi "institucions i persones individuals que donin credibilitat a aquest senyor". Tot un missatge adreçat al president de la Generalitat,, que ha demanat investigar els fets i ha sol·licitat als serveis jurídics del Govern que estudiïn aquestes declaracions per emprendre les accions legals pertinents.

