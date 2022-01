Johnson demana perdó per haver anat a una festa durant el confinament

Altres notícies que et poden interessar

El primer ministre britànic,, s'ha disculpat per haver assistit a unadurant el confinament pel coronavirus, el maig del 2020. "Tant de bo haguéssim fet les coses diferents aquella nit", ha dit en una dura sessió parlamentària en què molts diputats han exigit la dimissió del premier.Aquest dilluns el canal ITV va revelar un correu electrònic enviat pel secretari de Johnson que esvaeix els dubtes sobre la festa que es va celebrar a la residència del primer ministre. "Aprofitem el magnífic temps que fa aquests dies per a prendre uns glops a distància social al jardí.", deia el correu, tramès quan els britànics no podien trobar-se amb no convivents en un domicili."Em vull disculpar. Sé que milions de ciutadans d'aquest país han fet sacrificis extraordinaris durant els últims 18 mesos. Sé l'angoixa per la qual han passat, sense poder plorar als seus familiars, sense poder viure la seva vida com volien o fer les coses que els agraden", ha assegurat. "i amb el govern que dirigeixo, quan pensen que a Downing Street les persones que les fan, no segueixen les regles correctament", ha afegit.El líder del Partit Laborista, Keir Starmer, ha qualificat la declaració de Johnson com "el patètic espectacle d'un home que es va quedar sense camí". "Finalment s'ha vist obligat a admetre el que tots sabien, que quan tot el país estava tancat, estava organitzant festes d'alcohol a Downing Street. Ara farà el que és decent i renunciarà?", li ha dit.​​​​​​​​​

