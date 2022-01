He donat positiu per Covid: com puc rebre la baixa laboral?

Altres notícies que et poden interessar

L'òmicron ha causat una onada de contagis de Covid i fins i tot l'OMS pronostica que la meitat de la població podria contagiar-se en les pròximes sis o vuit setmanes. Amb aquesta situació, els centres de salut estan saturats i per això el Departament de Salut ha canviat el protocol per comunicar un resultat positiu i, si cal, rebre la. Aquests són els dubtes més freqüents.En cas de sospitar que es té Covid, es pot fer un test d'antígens en una farmàcia o comprar-lo i fer-se'l a casa. És igual de vàlid que si el test es fa en un CAP, opció que Salut recomana evitar si els símptomes són lleus.No. Des de finals de desembre i de forma excepcional, donada l'allau de casos, és suficient a comunicar que s'ha donat positiu en un test d'antígens.Es pot fer trucant a farmàcies adherides al programa TAR , indicant el CIP o DNI i la marca del test i la data en què s'ha fet. També és possible mitjançant la web citasalut.gencat.cat, a l'apartat Símptomes de la Covid; o a través d'una eConsulta a La Meva Salut. Com a últim recurs, es pot trucar al 061 o anar al CAP, però Salut demana optar pels altres canals.Quan estigui registrat el contagi, es rebrà un SMS amb un enllaç per comunicar els contactes estrets i també per sol·licitar la baixa laboral, en cas que sigui necessari.Si es dona positiu, es rebrà el mateix SMS que en el cas dels autotests.Es rebrà el mateix SMS que en el cas dels contagiats.No, però si els símptomes són lleus, la baixa està recomanada en cas que el treballador no pugui teletreballar. Ara les altes són automàtiques al cap de set dies . Si es tenen símptomes encara, cal contactar el centre de Salut, preferentment per telèfon o a través de La Meva Salut.No. La quarantena per Covid és de set dies.En aquests casos sí que cal anar al centre d'atenció primària perquè ho valori un metge.​​​​​​​​​

