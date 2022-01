La Cambra demana una inversió de 59.024 milions en renovables fins al 2050

Laha presentat aquest dimecres el primer informe dels Indicadors de Progrés i Benestar (IPB). Centrat en el tema de La descarbonització i transició energètica a Catalunya, vol ser el full de ruta per assolir un país lliure d'emissions l'any 2050. L'estudi fa una valoració de les, que haurien de ser de 59.024 milions d'euros. Han presentat l'informe la presidenta de la Cambra, Mònica Roca, i el cap del Gabinet d'Estudis de l'entitat,Una Catalunya descarbonitzada ha d'invertir entre el 2022 i el 2050 una mitjana delPer garantir un model elèctric 100% renovable, segons la Cambra, caldrà disposar d'una potència addicional a instal·lar deel que vol dir ocupar un total de 576.254 hectàrees (el 17,9% del territori català) amb instal·lacions d'energia renovable. Això implica desenvolupar energia fotovoltaica en teulades i probablement eòlica marina.Tant Roca com Rovira han parlat de lanecessària per culminar el procés de descarbonització, però no han volgut concretar quin percentatge dels prop de 60.000 milions reclamats hauria de sorgir del sector privat i quina del públic. Mònica Roca ha tornat a reclamar la creació d'uncentrat en exclusiva en la transició energètica."Tenim molta feina per fer", ha assegurat la presidenta de la Cambra, Mònica Roca. "La transició energètica ha de passar per unaque sacsegi la nostra manera de produir i consumir, si realment volem una neutralitat climàtica i a un cost que sigui assumible per tots", ha dit.tot recordant que des del 2013 no se n'ha instal·lat cap a Catalunya. "S'ha de tenir en compte el-ha assenyalat Roca-, però això no ha d'impedir engegar nous projectes".Mònica Roca ha afirmat que la transició energètica s'ha d'entomar comi ha subratllat l'impacte positiu que pot tenir en l'àmbit de l'ocupació, amb la creació de molts llocs de treball de valor afegit. Sobre el decret de renovables, Joan Ramon Rovira ha demanat que el que és important és com s'apliqui. "Al final, però, es tracta de fer-ho possible, de produir energia renovable a casa nostra".Roca ha considerat, en relació a unes declaracions recents de la ministra de Transició Ecològica,que seria "erroni" que Catalunya depengués energèticament d'altres territoris i que el país ha de ser sobirà en el camp de l'energia. "La plena descarbonització i lavan de la mà", ha assegurat Rovira.

