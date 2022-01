Elena defensa els canvis a la cúpula dels Mossos: «Canviar no és purgar»

El conseller d'Interior,, ha demanat comparèixer al Parlament per explicar els canvis a la cúpula delsdesprés de l'allau de crítiques i les acusacions de "purga" per motius polítics. En una roda de premsa aquest dimecres per explicar les polítiques d'igualtat que implementarà el Departament, Elena ha insistit que els canvis a la direcció dels Mossos són competència del conseller i ha assegurat que "canviar no és purgar". "Hi ha un projecte, una idea, i el conseller té la responsabilitat de decidir les persones més adequades per tirar endavant aquest projecte. Això ha passat sempre", ha deixat clar Elena."La voluntat és el treball coral, perquè el cos és molt més que una persona", ha dit. El conseller ha assenyalat que amb els canvis s'ha avançat en la. "En aquest mandat assolirem una tercera part de la direcció dels Mossos que siguin dones", ha afirmat. També ha reivindicat la major presència al territori i més proximitat com a un dels objectius de la legislatura, així com una policia més "social". "La seguretat és una política social", ha dit. La lluita contra la corrupció, també la corrupció política, també és un dels objectius dels Mossos. "Per tot això triem un equip, i en les tries sempre hi ha moltes opinions. Però hem de triar per assolir uns objectius", ha dit.El primer secretari del PSC,, s'ha mostrat "molt preocupat" per les informacions periodístiques que, segons ha dit, apunten a una possible "purga i politització" del cos dels Mossos. "Per aquí no es pot passar. Hem demanat compareixences i iniciarem tot un treball parlamentari per arribar al fons de l'assumpta", ha afirmat. Altres partits també han anat en la mateixa línia des que Interior va destituir el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Per tot plegat, Elena compareixerà voluntàriament al Parlament per donar explicacions i defensar el "model" que vol implementar el Departament, i ha insistit en no polititzar el debat al voltant dels Mossos.

