Per què els tests d'antígens donen «positiu» amb suc de taronja?

Vídeos echando zumo, agua, orina… a los test de antígenos para demostrar que “da positivo” y por eso son falsos.



En ninguno de esos vídeos se utiliza el buffer del test (el reactivo), que tiene como función mantener el pH estable dentro de los rangos que requiere el test. pic.twitter.com/8Art74Kal8 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) January 10, 2022

Un usuari revolucionava dies enrereamb un vídeo en què es veia com, esprement unes gotes de suc de taronja sobre un test d', s'aconseguia un resultatde. L'autor de l'experiment feia sorna acompanyant les imatges amb el missatge "Senyora taronja, quedadurant set dies pel protocol de Sanitat".Elva provocar una allau de reaccions d'internautes sorpresos que, fins i tot, veien la taronja com a solució per excusar-se de compromisos laborals o acadèmics. Però també va fer aflorar la veu delsper explicar els motius del positiu d'una taronja. Tot i que a primera vista poden semblar vàlids, a l'hora de ser revisats, elpot ser detectat fàcilment, tal com explicava la usuària i divulgadora @EnfrmraSaturada.La clau del vídeo es trobaria en elde la taronja, que altera el reactiu que té ela l'interior, però un cop impregnat el bastonet amb la mostra, només funciona amb elque inclou el pack, que manté el pH estable. Tanmateix, aplicant qualsevol altre líquid, com el suc de cítrics o fins i tot aigua, si no s'utilitza una mostra, apareix un positiu fals.​​​​​​​​​

