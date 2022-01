El Quebec imposarà multes de 70 euros als no vacunats

La provincina canadenca del Quebec aplicarà la mà dura per promocionar la vacunació de la població. A partir d'ara, totes les persones de més de 18 anys hauran de pagar una multa de 70 euros si no volen rebre la vacuna contra la Covid-19.



El primer ministre quebequès, François Legault, va anunciar aquest dimarts la mesura assegurant que "no vacunar-se té conseqüències pel sistema de salut pública, i aquestes no han de ser pagades pels vacunats". Així, la multa s'aplicarà a les persones que no volen rebre cap dosi ni cap certificat mèdic els hi ho impedeixi.

Actualment, un 90% de lade la, situada a l'est del país nordamericà, no està vacunada, però en canvi aquest col·lectiu suposa ladels ingressos a la(UCI) per Covid-19.Aquesta és la segona mesura que duu a terme el Quebec per incentivar lade la població: dies enrere van fer obligatori el passaport Covid per comprar alcohol i cànnabis, legal al Canadà . També hi haentre les deu de la nit i les cinc del matí, Segons Legault, la penalització pels no vacunats és una "qüestió de justícia" pel que sí que ho han fet.A Europa, alguns països tenen previstes mesures similars: aes multarà amb 100 euros, a partir del 16 de gener, elsde 60 anys que no es vacunin, iva plantejar la idea d'imposar multes de fins a 3.600 euros a les persones de més de 14 anys sense vacunar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor