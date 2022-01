Javier Martinez: «Em deien conspiranoic quan demanava investigar el paper del CNI als atemptats»

L'endemà de les explosives declaracions de l'excomissari implicant directament el Cos Nacional d'Intel·ligència (CNI) amb els atemptats de Barcelona , han arribat les declaracions d'una de les veus més esperades i que més han lluitat per la veritat dels fets.Després de piular aquest dimarts un breu "comissari Villarejo", aquest dimecres,, el pare del nen rubinenc de tres anys mort a lal'agost del 2017, ha parlat als micròfons d'El Matí de Catalunya Ràdio per recordar que "encara falta arribar molt lluny" tenint en compte que un atemptat "és quelcom molt".A banda, s'ha reafirmat en les seves declaracions i ha tornat a agrair Villarejo per una revelació que li provoca "alegria i tristesa" tot afegint que "ja ho sabien". A més, ha lamentat que li diguessin "conspiranoic" q uan demanava que s'investigués el paper del CNI als atacs . També ha aprofitat per demanar que "s'investigui tot" i també ha reclamat la creació d'una oficina d'atenció, ja que "s'ha oblidat a les victimes".Aquest dimarts, un centenar de persones ja es va concentrar davant la Delegació del govern espanyol a Barcelona per exigir la "veritat" i amb l'eslògan: “Contra la seva violència, independència!”. Les declaracions de Villarejo al seu judici va crear milers de reaccions, sobretot a xarxes socials, on usuaris anònims i personalitats polítiques criticaven la suposada participació de la intel·ligència espanyola als atemptats.A mitjans del 2020, Martínez i altres familiars del seu fill van impulsar la web 17-A: Volem saber la veritat amb la intenció de recolzar la causa contra els acusats i recollir donatius "per a conèixer la veritat", la qual fins ara, considera que "s'ha tapat i no se sap què va fallar" perquè la cèl·lula de Ripoll assassinés 15 persones al centre de Barcelona.

