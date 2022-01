Els contagis continuen en nivells alts a l'espera del pic de la sisena onada

CONTAGIS 1.589.075 (+38.785) INGRESSATS 2.312 (+22) UCI 525 (+5) DEFUNCIONS 24.917 (+35) Rt 1,08 (-0,01) REBROT EPG 4.040 (+144)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.384.719 (+7.586) DOSI 2 5.531.494 (+9.665) Actualització: 12/01/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.384.419 (+7.586) 87,4% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.117.158 (+5.722) 85,2% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 91.043 (-6.494) Actualització: 12/01/2022 TERCERES DOSIS 2.355.350 (+57.370) REBUIG A LA VACUNA 112.231 (+29) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.617.479 Dosis Moderna/Lonza: 3.485.004 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.651 Dosis Janssen: 348.855 Actualització: 09/01/2022

Elscontinuen en nivells molt elevats mentre s'espera el pic de la sisena onada de la pandèmia, que Salut preveu per a la setmana vinent. Mentrestant, el degoteig d'ingressos hospitalaris. En les últimes hores han hagut de serper Covid a Catalunya, que eleven el total a 2.312 persones, mentre que 5 pacients han entrat a l'UCI (525 en total). S'han notificati la xifra total és de 24.917.​El Departament de Salut ha declarata Catalunya confirmats per PCR o test d'antígens, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.589.075.El risc de rebrot puja a 4.040 (+330) i l'Rt baixa a 1,08, una centèsima menys. El 27,15% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.de 3.666,17 a 3.823,13 casos per 100.000 habitants. La incidència a set dies també creix, de 1.889,40 a 2.022,33.Catalunya ja ha superat els. Des de l'inici de la pandèmia, ja s'han administrat 6.377.133 primeres dosis, 6.244 més, i 5.521.829 segones dosis, 7.740 més. En paral·lel, s'han administrat 2.243.604 terceres dosis, 37.275 més respecte a l'anterior balanç del Departament de Salut.La pauta completa arriba a un total de 6.117.880 persones, fet que representa el 85,2% de la població que pot rebre la vacuna (des dels 12 anys). A més,que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la Covid i també van rebre una única punxada.​​​​​​​​​

