Puigneró defensa «no posar límit» temporal al diàleg amb l'Estat

, vicepresident de la Generalitat i líder dedins del Govern, ha defensat aquest dimecres en una entrevista al programa Cafè d'Idees de RTVE "no posar" límit temporal al diàleg amb l'Estat. "No n'hem de posar", ha assenyalat Puigneró. L'acord d'investidura al qual van arribari laestipulava dos anys de marge a la taula de diàleg, un termini que no apareix en l'entesa de legislatura que van rubricar els dei els deper reeditar elde coalició. Tot i aquesta posició sobre no posar límits temporals a la negociació amb l'Estat, Puigneró ha donat per fet que no hi haurà prou fruits i ha posat com a objectiu preparar el nou "embat democràtic", del qual no ha ofert detalls perquè encara s'ha d'abordar.El dirigent de Junts ha acusat el president del govern espanyol,, de posar "excuses de mal dialogador" per les dificultats a l'hora de reunir per tercera vegada la mesa de negociació amb l'Estat. Aragonès insistirà aquest dimecres en una conferència a en la necessitat de no demorar el diàleg , i també remarcarà la voluntat d'anar fins al final amb la via negociada. Junts no forma part del mecanisme acordat entre governs, circumstància que ha servit a Puigneró per denunciar la situació i posar de manifest que, sense el partit de Puigdemont,. El president i el vicepresident es van reunir abans d'acabar l'any per parlar sobre l'estabilitat del Govern, un cop la CUP va sortir de l'equació dels suports parlamentaris.Pel que fa alde Puigdemont en cas que latombi les euroordres i pugui recuperar la immunitat parlamentària com a eurodiputat, Puigneró ha indicat que haurà de tenir "conseqüències", però no les ha concretat. El vicepresident no ha volgut "especular" sobre la possibilitat que el líder de Junts deixi la presidència del partit. "No em consta", ha assenyalat Puigneró., aquest dilluns, va indicar que Puigdemont no havia verbalitzat aquesta possibilitat en les reunions de la direcció i va situar qualsevol relleu en el marc d'undel partit, que no hauria de ser fins al 2024. L'expresident també està al capdavant del, que un cop formada la seva assemblea de representants ha de triar qui forma la nova cúpula.

