Jasikevicius es torna a empipar al final del partit... i marxa de la roda de premsa

"¿PERO QUÉ VEIS POSITIVO? HEMOS PERDIDO EL PARTIDO EN CASA. ¿QUÉ POSITIVO ES ESO? ¿POR QUÉ NOS TENEMOS QUE MENTIR A NOSOTROS MISMOS?"



¡Y SE LARGA! Don Saras Jasikevicius. Tremendo 🔥@FCBbasket #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/2zVBIT5xO7 — DAZN España (@DAZN_ES) January 11, 2022

no viu un moment especialment dolç ali encara menys a l'Eurolliga. El conjunt que dirigeixva caure ahir contra l'Armani italià per 73 a 75 en una nova jornada dolorosa a la competició europea. "És molt desagradable perdre al Barça, però veient els nois perdre així, per petits detalls... jo confio. No ens tornarem bojos", va assegurar en la roda de premsa posterior al partit.L'entrenador blaugrana, però, no es va mostrar tan dialogant ni tan reflexiu en els instants després de finalitzar l'enfrontament. Davant dels micròfons de l'Eurolliga, Jasikevicius va tornar a protagonitzar una gran empipada pel resultat. La plataforma Dazn, que té els drets de la competició europea, ha recollit el moment."Però que veieu de positiu? Hem perdut el partit a casa. Quina part positiva hi ha en això? Per què ens hem de mentir a nosaltres mateixos?", ha anat etzibant Jasikevicius,I quan ha finalitzat el seu discurs, ha marxat sense donar cap oportunitat al periodista a fer-li una nova pregunta. No és el primer cop, però, que l'entrenador del Barça planta els reporters en les declaracions immediates i posteriors del partit.

