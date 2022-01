🔴 Jaume Benavent, referent d’atenció primària del CatSalut: "Un Camp Nou ple ve cada dia al sistema per una única malaltia, la Covid" https://t.co/FXVGWHNFLa pic.twitter.com/zAt58I29PQ — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) January 12, 2022

sense símptomes però que han donat positiu amb un test antigen,, que en aquests moments estan totalment saturats per la pandèmia. Així ho ha demanat el responsable dels CAP de Catalunya,en una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio.“Si estan bé, casos lleus, poden passar el seu resultat positiu a través de lai es tramitarà la seva baixa laboral. No cal que vinguin al CAP”, ha insistit.Benavent ha mostrat d’una manera gràfica el col·lapse del sistema sanitari català, que ahir va rebre 97.000 visites: “ve cada dia al sistema per una única malaltia, la Covid". Una situació que, de manera col·lateral, provoca que no es puguin atendre pacients amb altres malalties que també ho necessiten.Benavent considera que no hi ha hagut una manca de previsió per tornar a evitar el“El tsunami de l’òmicron ha desbordat qualsevol previsió prevista. No hi ha cap sistema del món preparat per viure amb una pandèmia de manera eterna”, argumenta. “S’ha contractat més de 5.000 professionals i no n’hem contractat més perquè no en trobem”, afegeix.​​​​​​​​​

