L'alcalde de Ripoll demana una investigació al Congrés després de les declaracions de Villarejo

Jordi Munell, al seu despatx de l'Ajuntament. Foto: ACN

L'alcalde de Ripoll,exigeix que s'obri una investigació al Congrés de Diputats després que l'excomissari de la Policia Nacional espanyola,, hagi afirmat que els atemptats del 17-A van ser un "error greu" del CNI que volia donar "un petit ensurt a Catalunya".En declaracions a l'ACN, Munell, que ha qualificat de "greus" les declaracions de Villarejo, exigeix que "la veritat surti a la llum pública" i que "es convoqui de nou la comissió d'investigació al, sense el bloqueig dels partits". "És el que hauria passat en qualsevol estat democràtic", ha apuntat. "Les famílies de les víctimes han de saber la veritat per poder tirar endavant", ha afegit.Villarejo ha assegurat, en una nova sessió del judici pel cas Tàndem, quedel 17-A del 2017 van ser "un error greu" de l'aleshores director del Centre Nacional d'Intel·ligència,, que "va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya" els dies previs al referèndum de l'1-O."Aquestes declaracions tornen a posar damunt de la taula sospites que havien aflorat", ha denunciat l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, tot recalcant que"sempre ha estat plena d'interrogants".L'alcalde ha recordat que l'aleshores director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, no va comparèixer en la comissió del Parlament de Catalunya que investigava els fets, però sí que ho va fer en la "d'assumptes reservats i secrets". "Potser davant de la gravetat d'aquestes declaracions sí que hauria de transcendir el què va dir i mai s'ha donat a conèixer", ha reclamat.Després de les paraules de Villarejo, Munell ha anunciat que en el properes votarà un acord per exigir als partits amb representació a Madrid que impulsin una nova comissió d'investigació dels atemptats al Congrés dels Diputats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor