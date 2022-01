Més d'un centenar de persones a Barcelona exigeixen «la veritat» sobre el 17-A

150 persones segons lahan exigit "la veritat" sobre elsdel 17-A aquest dimarts davant la delegació del govern espanyol a Barcelona. Els concentrats han respost a la crida de l'(ANC) després de les declaracions de l'excomissari de la policia, segons el qual els atacs van ser un "error" del CNI que volia fer "un petit espant" a Catalunya.La presidenta de l'ANC,, ha manifestat davant la delegació que "tant les víctimes com la ciutadania de Catalunya tenen tot el dret a conèixer la veritat". També ha demanat no "normalitzar" que "un policia, en seu judicial, pugui dir que es va deixar fer a l'imam de Ripoll per fer un ensurt als catalans". La concentració, que també s'ha convocat a, tenia com a eslògan 'Contra la seva violència, independència'.Les revelacions de Villarejo han generat resposta als carrers i també en el món de la política. Els serveis jurídics de laestan estudiant accions legals perquè s'investiguin els fets que ha relatat l'excomissari del CNI, mentre que els mateixos serveis delpreparen una denúncia davant la Fiscalia. Al, independentistes i nacionalistes catalans, bascos i gallecs han demanat la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats del

