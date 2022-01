Tres neonazis, a judici per un delicte contra drets fonamentals en una manifestació al Bages

Assalt en la retirada de la manifestació

Tres delictes contra els drets fonamentals contra cadascun d'ells

Concentració antifeixista

Per saber-ne més

L'jutjarà aquest dijous l'excoordinador de la formació neonazi Democracia Nacional,, i els membres d'aquest mateix partit,, autoanomenada, per tres delictes contra els drets fonamentals i un de lesions lleus cadascun d'ells, pels fets que van passar a Balsareny el 17 de febrer de 2018 un cop finalitzada una manifestació d'extrema dreta a favor de Raúl Macià, que es trobava a presó per diversos delictes de robatori i tràfic de drogues.El dissabte 17 de febrer de 2018, el col·lectiu, acompanyat de Democracia Nacional i altres formacions d'extrema dreta, van organitzar una manifestació a Balsareny , localitat de residència de, per demanar la seva llibertat en considerar que es tractava d'un "pres polític", tot i que complia condemna pera un traficant de l'Hospitaleti ser enxampat en un control dels Mossos d'Esquadra a l'N-II a l'altura de Martorell, com va informar en exclusiva NacióManresa La manifestació, que va comptar amb la participació d'una cinquantena de neofeixistes, va transcórrer amb certa normalitat perquèi es van quedar a casa i tampoc no hi va ser present cap col·lectiu antifeixista. Algun episodi puntual en què els manifestants es van encarar amb vianants va ser frenat perque controlaven la marxa.Malgrat aquesta certa tranquil·litat, un cop finalitzada la manifestació, es van trobar a la porta d'la propietària de l'establiment, el seu marit i un fill, i un client del bar. Fiscalia destaca que els tres acusats, "d'estètica", i altres persones que no han estat identificades "mogudes pel seu" i amb ànims "de menyscabar la seva integritat física, així com de pertorbar la seva tranquil·litat i seguretat, i", els van increpar, escopir, insultar amb expressions com "català de merda", "fills de puta, porcs, fastigosos".La Fiscalia també detalla, sense que existissin lesions "objectivables", però a una de les víctimes va rebre un cop de peu a l'esquena i el van colpejar amb el pal d'una bandera mentre intentava refugiar-se i va haver de ser atès a l'. El grup de neofeixistes va fugir amb l'arribada dels, que després de recollir els testimonis i completar les investigacions policials va detenir els tres acusats.Per aquests fets, laacusa els tres membres de Democracia Nacional de tres delictesen concurs de normes amb un delicte contra la integritat moral, a raó de dos anys de presó per cada una de les víctimes, o sigui, a, entre altres mesures cautelars i d'inhabilitació. Així mateix, pel delicte dedemana una condemna de tres mesos de multa a raó de 12 euros diaris.A nivell civil, Fiscalia demana una indemnització, a pagar conjuntament i solidària per part dels acusats, de, i de 175 euros més per qui va ser agredit amb un cop de peu a l'esquena i un cop de pal de bandera.Col·lectiushan convocat una concentració aquest dijous a partir de 3/4 de 10 del matí davant de l'Audiència Provincial de Barcelona per mostrar el seu rebuig al feixisme sota el lema "Ni un pas enrere".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor