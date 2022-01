El curs es reprèn amb més de 3.500 professors de baixa

El departament d'ha nomenat, després de dos dies de classe, 1.568 professors de forma extraordinària per cobrir less i garantir l'educació presencial als centeres. Aquest dilluns, primer dia després de les festes del, es van incorporar 1.517, que es van sumar als 571 nomenats dissabte. D'aquesta manera, el total detreballant actualment a les escoles catalanes ascendeix a 3.565.Fins ara, només es buscava un substitut per aquelles baixes de set dies o més, però elha canviat i elsdocents són coberts a partir dels cinc dies. En cas de més de tres baixes inferiors de cinc dies en un mateix centre, també es farand'. Per agilitzar el procés de nomenament, les subtitucions es podran tramitardurant aquesta setmana i la pròxima.Lesamb més nomenaments a hores d'ara són el del, amb 252, la del, amb 243, la de Girona, amb 190, Barcelona Comarques amb 178 i Catalunya Central amb 153. A la ciutat dei al Baix Llobregat n'hi ha 150 a cada una, mentre que Tarragona amb 116, Lleida amb 88 i l'Ebre amb 48 es troben a la cua.

