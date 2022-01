Aragonès insistirà des de Madrid en la necessitat de no demorar més el diàleg

Molt bé Aragones

Per 11S14 el 12 de gener de 2022 a les 11:09 0 0

Si Sr. ara si que estem salvats, un Sr. amb tots els ets i uts, per defensar Catalunya devant Madriç, segur que si Aragones insisteix devant Sánchez , aquest accedeix a la Taula avans d'una setmana, i es que el poder de disuació del Manyo es total, no solament exigira l'avançament de la negociacio, sino que avans de 1/2 any som independents, Aquest apretant per un costat i Puignero per l'altre segur que ens respectarán