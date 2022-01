La titular delha pres declaració aquest dimarts a dos nousper la mort violenta d'un jove a Roquetes (Baix Ebre), el passat 4 de gener . La jutge ha decretat per a aquests dos nous investigats laamb mesuresEls acusats han de comparèixer cada setmana al jutjat, se'ls ha retirat el passaport i tenen prohibit sortir del territori. La magistrada també ha acordat modificar la situació personal per tres dels primers set detinguts, que es trobaven en situació de presó provisional des de divendres. Finalment, n'ha acordat la llibertat provisional amb les mateixes cautelars que els dos nous arrestats. La causa està oberta per uni ja s'ha aixecat el secret de sumari.Així, sónque haurien pres part en l'assalt de la casa que ocupava la víctima al centre de Roquetes, tots ells investigats com a presumptes autors d'un delicte d'assassinat. Un dels ocupants de l'habitatge, que va poder fugir, va avisar la policia i els efectius d'emergències que van descobrir al carrer el cos del jove de 26 anys, després de precipitar-se des d'un pis de l'edifici i amb dues ganivetades a l'esquena. Els efectius del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida.Els set primers detinguts per l'assalt van ingressar divendres a presó provisional, però la jutge ha revisat la situació de tres d'ells que han quedat en llibertat provisional amb mesures. Els altres

