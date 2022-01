L'Agència Europea de Medicaments afirma que la Covid-19 ja s'està transformant en una «epidèmia»

Què en pensa l'EMA sobre les dosis de reforç?

El cap de vacunes de l'EMA avala que s'hagi donat una tercera dosi "per la situació epidemiològica" actual, però ha advertit que no es pot repetir aquesta estratègia "constantment".de dosis de reforç més espaiades en el temps i que se sincronitzin amb l'arribada de l'hivern, com es fa amb la grip", ha apuntat.(ECDC, per les seves sigles en anglès) va aconsellar a finals de novembre administrar la tercera dosi de la vacuna a la població general, donant "prioritat" als majors de 40 anys. La vacuna continua sent eficaç per evitar hospitalitzacions i morts almenys nou mesos després de completar la pauta completa, però hi haen persones grans o immune deprimides, segons l'ECDC. La recomanació del novembre buscava "augmentar la protecció contra la infecció" i, així, "reduir potencialment la transmissió en la població i prevenir més hospitalitzacions i morts".