Vaga de busos per exigir la dimissió de Laia Bonet per assenyalar el conductor de l'H16

El cas del conductor d'un bus urbà de Barcelona acusat de no obrir les portes a dues joves a la línia H16 sembla no tenir fi. Ara, els treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) exigeixen la dimissió o destitució de Laia Bonet per provocar el "linxament mediàtic" de l'home. Els donen suport tots els sindicats, entre ells CCOO, UGT i CGT.



Segons ha avançat el Tot Barcelona, la plantilla ha convocat una vaga pel 17 de febrer, amb aturades del servei de bus entre les nou del matí i les tres de la tarda. A banda, també demanen anticipar la jubilació als 60 anys, i reclamar els impagaments de 25 milions d'euros de TMB a la plantilla.

El cas va explotar després que una mare denunciés a través deque un conductor no havia deixat baixar les seves filles, de 12 i 18 anys, d'un autobús de laH16 en què no hi havia més passatgers. Dies més tard, unainterna de TMB va determinar que l'home no havia incomplert el codi disciplinari de l'empresa. Abans, però, Bonet va assegurar que "no permetrem que un fet similar torni a passar a la ciutat". I això, segons consideren els convocants, ha provocat un "dany moral" cap a la reputació de la companyia i com a conseqüència, dels seus treballadors. Personalitats polítiques com Elsa Artadi o la consellera Assumpta Farran, així com centenars d'internautes van demanar responsabilitats i fins i tot obrir un expedient per uns fets "vergonyosos" que finalment es va descartar.A banda de reclamar la dimissió o destitució de la presidenta de TMB, els sindicats també aprofiten la protesta per reivindicar la jubilació dels conductors als 60 anys, com es farà en altres ciutats de l'Estat. També es vol protestar contra l'impagament, presumptament per error, de 25 milions d'euros a la plantilla de la companyia

