ERC i Junts demanen reobrir la investigació del vincle del CNI amb els atemptats del 17-A

demanen reobrir la investigació del vincle entre el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i els atemptats del 17-A adesprés de les declaracions deaquest dimarts. L'excomissari ha assegurat al judici de tres peces del cas Tàndem que els atemptats de l'estiu del 2017 van ser un error dels serveis d'intel·ligència espanyols. Villarejo ha dit que el, aleshores comandat per, volia "espantar Catalunya", però va calcular malament les conseqüències d'aquells fets.ERC, Junts, la CUP, PDECat, Bildu, BNG i Més Mallorca han registrat al Congrés la petició per crear unasobre els atemptats. Independentistes i nacionalistes a la cambra espanyola consideren que tals declaracions "resulten una greu acusació de col·laboració del CNI amb cèl·lules terroristes gihadistes i la utilització del terrorisme d'Estat contra població civil per part delsi els cossos de forces i seguretat de l'Estat".La comissió vol conèixer la relació de l'responsable dels atemptats amb el CNI, la seva retribució -si n'hi va haver-, durada i objecte final d'aquesta relació; aclarir la correlació de fallades a la cadena de comunicació i coordinació entre forces policials; analitzar les actuacions d'i les mesures de control que s'aplicaven a; aclarir la implicació, participació o omissió del CNI amb els atemptats de Cambrils i Barcelona i proposar les mesures oportunes de prevenció i control dels confidents de la policia així com establir quines van ser les responsabilitats polítiques dels atemptats.El president de la Generalitat,, ha definit el 17-A com la "que ens ha marcat per sempre". "Si les paraules de Villarejo són certes, calen explicacions ja", ha exigit el president, a la vegada que ha demanat "esclarir la veritat" precisament perquè ja se sap com funcionen lesde l'Estat.ERC ha demanat les compareixences al Congrés del president del govern espanyol,, del ministre de l'Interior,, i de l'exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. En una piulada a Twitter, Rufián ha afirmat que l'executiu espanyol "no pot callar" i ha exigit "". Per altra banda, Junts també ha demanat les compareixences del mateix president i ministre espanyols, a les quals hi ha afegit la de l'actual directora del CNI,Els republicans han registrat aquest dimarts les tres peticions de compareixença a la comissió d'Interior de la cambra baixa persobre les declaracions judicials de Villarejo. Rufián també ha afirmat que ERC reactivarà les comissions d'investigació sobre el"presentades i vetades". Per la part republicana, l'expresidenta del Parlament,també ha apuntat que és "molt greu", alhora que ha reclamat aclarir les paraules de Villarejo.Al seu torn, des de Junts, la presidenta del Parlament,, ha defensat que "és absolutament imprescindible saber la veritat". Borràs creu que mantenir la informació sota la premissa del secret oficial resta credibilitat. L'expresident de la Generalitat,, ha demanat "arribar fins al final" davant el que podria ser un ""., actual diputat de la formació i advocat d'una de les famílies víctimes dels atemptats, ha recordat que "des del primer dia" van demanar que s'investiguessin les "evidents" connexions entre el CNI ii s'ha preguntat per què sempre hi ha hagut una "negativa rotunda".Precisament el pare del nen assassinat a lade Barcelona ara fa quatre anys i mig,-assessorat per Cuevillas al judici dels atemptats- ha publicat la imatge del seu fill a Twitter amb el missatge "gràcies, comissari Villarejo".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor