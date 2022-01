L'emotiva (i colpidora) història d'amor d'una àvia a «El Foraster»

Sortiu de Twitter, només vull estar sol i plorar. pic.twitter.com/pqln4uLSCT — Adrià Cañellas (@AdriaCanellas) January 11, 2022

va fer ferida en milions de famílies de Catalunya. Històries de pèrdues, parelles separades o amistats trencades que mai es van recuperar.deun dels programes estrella de la cadena pública catalana, va viure un testimoni en aquest escenari que va enamorar (i gelar) l'ànima dels espectadors. L'espai presentat per, que ha estrenat temporada aquest dilluns passat,, que apareix en totes les llistes dels pobles més bonics i visitats de Catalunya. Allà, va parlar amb els veïns i les veïnes. I una d'elles va ser la Casimira.Asseguda en un banc, l'anciana centenària va parlar amb Masferrer i va explicar una de les històries més emotives de la història del programa. Ella mateixa va sorprendre el reporter amb la informació que "no s'havia tornat a casar mai".quan cap dels dos encara no tenia ni 20 anys. I des de llavors va prendre la decisió que no es tornaria a casar mai més per com l'estimava. Ho explica ella mateixa:"Qui sap on t'és ell pobret... Qui sap on el van matar. N", explica, de manera sentida. La Casimira relata com es va posar en contacte amb els comandaments militars dels republicans, però li van notificar "que era desaparegut". "No vaig poder saber si era viu i ni fer cap enterrament"., finalitza, dolguda.Masferrer, en homenatge a la dona centenària, va fer un emotiu discurs sobre la necessitat de trobar totes les víctimes desaparegudes de la Guerra Civil.com a societat lluitar perquè es faci justícia i perquè cap d'aquestes persones caigui mai en l'oblit", va sentenciar el presentador.

