Oriol Mitjà, crític amb Argimon: «Ha quedat com un personatge fosc»

Altres notícies que et poden interessar

ha rebut la visita dea l'i les seves paraules, com sol passar, no han deixat indiferent a ningú. En una conversa des del Pont del Petroli de, Mitjà s'ha mostrat molt crític amb el paper decom a conseller de: "Ha quedat com un personatge fosc", ha afirmat.Per Mitjà, l'actual cap de Salut està "molt millor preparat" que l'exconsellera del Departament,, encara que creu que "també comet". "Pensava que faria un pas endavant i podria brillar, però no s'ha atrevit", opina Mitjà, a la vegada que ho justifica perquè Argimon s'ha mantingut en el "".Encara en el seu missatge cap a les administracions, Mitjà ha demanat "" i s'ha mostrat crític amb els canvis en les, ja que no són "coherents" a nivell científic i no protegeixen als "més pobres". "Perden", explica el metge.L'epidemiòleg també ha comentat altres temes com l'obligatorietat de laen exteriors, la qual ha definit com una mesura "innecessària, estúpida i fanfarrona"; i ha llançat un missatge cap als: "La vacuna funciona, l'evidència científica hi és, doncs posa-te-la". Un altre tema, afirma, és com funciona el negoci de les​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor