Ikea pagarà menys als no vacunats en quarantena al Regne Unit

ha anunciat que reduirà la prestació per malaltia als seus empleatsque hagin d'aïllar-se després d'un contacte estret amb algú contagiat per coronavirus. Aquests empleats del gegant mundial dels productes per a la llar veuran com es redueixen els seus ingressos fins a poc més de 96 lliures (115 euros) setmanals, el mínim legal, durant els 10 dies que dura la quarantena.La quantitat és la quarta part del sou mitjà habitual d'un treballador de la multinacional sueca, que té 21 botigues en sòl britànic i una plantilla de 10.000 persones. "Som conscients que aquest és un assumpte emotiu i totes les circumstàncies s'analitzaran cas per cas. Qualsevol persona que tingui dubtes o estigui preocupada per la seva pròpia situació pot parlar amb el seu gerent", ha afirmat un portaveu de la companyia.Altres empreses del Regne Unit han pres la mateixa mesura, com ara els supermercats Morrisons. Al país els ciutadans vacunats no han de fersi són contacte estret d'una persona que ha donat positiu per Covid. En canvi, els no vacunats per llei han de quedar-se a casa durant un mínim de 10 dies.​​​​​​​​​

