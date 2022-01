​Detingut un camioner per quintuplicar la taxa d'alcoholèmia després de tenir un accident a la C-25

Aquest diumenge al vespre, un camió va punxar una roda i, a l'Eix Transversal, en sentit Girona i en terme municipal de Gurb (Osona). Es va produira tota la via que va obligar a tallar-la i desviar el trànsit per la C-25d, de les 7 a les 9 del vespre. Tot plegat va generar cues d'un quilòmetre i mig de retencions.Els Mossos d'Esquadra, que van desplaçar-se fins al lloc dels fets,que va marcar 0,83 mg/l,(0,15),L'home va quedar detingut peri se'l va denunciar administrativament per la deficient estiva de la càrrega, és a dir, per no tenir el material ben subjectat.El conductor va passar a disposició judicial aquest dilluns i el jutge en va declarar ll

