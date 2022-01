El Prat acaba el 2021 amb un 64% menys de passatgers que abans de la pandèmia

L'aeroport delha acabat el 2021 amb 18.874.896, una xifra que suposa un 64% menys en comparació a l'any previ a la, el 2019. Amb relació al 2020, es produeix un augment del 48%. A l'aeroport de, la caiguda respecte al 2019 és del 84%, i al de, del 84,8%.D'aquesta manera, el principalcatalà tanca el segon any consecutiu sense superar els 20 milions de passatgers, després que al 2020 passessin per les sevesun total de 12,7 milions de persones. El 2019 va superar el seuanual, amb 52,6 milions de passatgers i 344.558 vols. El 2021, leshan caigut a 163.679.L'aeroport amb més trànsit de tot l'Estat torna a ser l'de, amb 24.135.200 passatgers, un 60,9% menys que al 2019 i un 41% més que al 2020. El 2019, l'aeroport de la capital va assolir un rècord de 61.7 milions de passatgers i 426.376 moviments, entre arribades i sortides.A tota la xarxa d's'han comptabilitzat un total de 120 milions de passatgers, amb Barajas i el Prat al capdavant. Els segueixen els aeroports de, amb 14,4 milions, el deamb 8,8 i el de, amb 6,9 milions. Per l'aeroport de Girona van passar 312.897 persones, i pel de Reus 158.886.

