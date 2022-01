La CUP reclama més recursos per a escoles i famílies per afrontar el retorn a les aules

Crítics amb Podem: "Han maquillat la reforma del PP"

El diputat de la CUP Carles Riera ha plantejat una bateria de demandes al Govern perquè la comunitat educativa pugui afrontar amb més garanties el retorn a les aules en plena sisena onada del coronavirus. En una roda de premsa aquest migdia al Parlament, Riera ha lamentat que la comunitat educativa hagi de "pagar les conseqüències" dels dèficits en la resposta a la pandèmia adoptada des de l'àmbit sanitari. "Aquells recursos que no s'apliquen en l'àmbit de la salut tenen conseqüències en el conjunt de la societat i ara especialment a l'àmbit escolar", ha dit Riera.El diputat ha lamentat que la comunitat educativa s'hagi hagut d'assabentar "a última hora" de les mesures que ha hagut d'implementar, i sovint a través dels mitjans i no via Departament d'Educació. "Hi ha un dèficit de planificació i previsió en la resposta a la pandèmia", ha assenyalat Riera.En aquesta línia, el diputat de la CUP ha exigit que totes les baixes de professorat a causa de la Covid siguin substituïdes "immediatament" i de manera "automàtica i des del primer moment". "L'escola no es pot veure asfixiada per la proliferació de contagis", ha indicat. Ara com ara, la CUP té dubtes que això s'estigui fent o no. "Cal que el Govern aclareixi si les substitucions que ha anunciat de manera excepcional seran immediates i per totes les baixes", ha apuntat Riera. Els cupaires també van demanar fa uns dies que es fessin cribratges massius a la comunitat educativa abans de començar el segon trimestre, i que s'anessin repetint."El Departament s'ha quedat curt en les mesures de seguiment. Calen cribratges massius periòdics", ha reclamat Riera, que també ha lamentat que no s'hagin distribuït mascaretes gratuïtes per a tot l'alumnat per evitar "sobrecàrregues econòmiques" a les famílies. "Demanem que es distribueixin mascaretes per a tot l'alumnat", ha insistit Riera. En la mateixa línia, la CUP vol que es garanteixi una "correcta climatització" de les aules, que s'han de ventilar regularment per evitar contagis. "Cal millorar la climatització de tots els centres. La situació epidemiològica exigeix un esforç de la Generalitat", ha remarcat Riera.Una mesura "fonamental" per a la CUP és que les persones que han de cuidar els alumnes amb Covid han de tenir "baixa laboral sense perdre drets i amb ingressos econòmics". "Els esforços col·lectius han d'anar acompanyats de recursos per part de l'administració. No podem confinar alumnes sense donar suport a les famílies", ha apuntat. La CUP vol que es pugui garantir que les escoles estiguin obertes malgrat la situació de la pandèmia, però per això demana "suport" a les famílies i als centres.Pel que fa a la reforma laboral del govern espanyol, la CUP considera que demostra que "l'Estat continua al servei de la patronal i dels consells d'administració de les grans empreses", que despleguen polítiques amb l'objectiu de "salvaguardar" els interessos del capital. "L'Estat està sotmès al règim i a la patronal del règim", ha criticat Riera, que ha recordat les paraules de Jaume Asens, que indicava que si es tocava més la reforma laboral la CEOE sortiria del pacte. "Podem ha passat de derogar a reformar, i finalment a maquillar la reforma laboral del PP", ha lamentat el diputat cupaire. "La patronal ha tornat a guanyar", ha constatat Riera.Per tot plegat, la CUP ha tornat a exigir una "derogació total" de la reforma laboral de 2010 i 2012. "Posarem tots els esforços per contribuir a la mobilització per derogar la reforma del PP i treballarem amb tots els sindicats combatius i alternatius per revertir aquesta situació", ha dit Riera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor