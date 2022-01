.

De l'estudi destaca que l'excés de mortalitat registrat al 2021 no se situa lluny del que es va produir abans de la pandèmia, fet que el seu autor atribueix a l'aparició de la vacuna. En aquest sentit, apunta que el 2021 "hem tingut pics de contagis molt més alts, però, en proporció, hem tingut molts menys morts".

Unestima en 18.000 l'excés dedes de l'inici de la pandèmia ai en 19.000 a la Comunitat de. Són xifres d'una investigació de l'enginyer, especialitzat en anàlisi de dades. El Principat compta amb gairebé un milió més d'habitants que la comunitat capitalina.Segons aquest, tot i que les administracions han dut a terme una infranotificació de morts per, s'ha produït un augment de la taxa de mortalitat a tot l'En una entrevista a RAC1, Santclement ha explicat que al recompte de morts per Covid-19 s'hi inclouen les defuncions de persones que es trobaven infectades en el moment de la seva mort, encara que el virus no en fós la causa. El mateix hauria passat en altres indrets comi els països nòrdics.Santclement destaca que l'estat espanyol comptabilitza 90.000 morts durant la pandèmia, mentre que, segons els seus càlculs, se n'han produït 93.000. Una situació similar s'hauria donat a Rússia, on la diferència seria molt major: allà s'hauria notificat un excés de 300.000 morts, però que realment seria d'un milió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor