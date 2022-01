El Govern es compromet a eliminar el toc de queda si decau la sisena onada

Altres notícies que et poden interessar

Si els contagis s'estabilitzen o van directament a la baixa,. Aquest és el compromís que ha adquirit aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Plaja ha indicat que, malgrat les xifres "astronòmiques" de contagis motivades per la variant, es comença a veure una "futura millora". Això vol dir, en essència, que s'està arribant al "pic" o a "l'altiplà" de la sisena onada, una circumstància que pot motivar el relaxament de les restriccions, que es van prorrogar fins al 21 de gener. Les mesures es van posar en marxa abans de Nadal perquè, amb la vista posada en les reunions de les festes, es voliaper contenir les infeccions."Les restriccions estan aconseguint l'objectiu marcat", ha ressaltat Plaja, que ha posat de manifest que la-terceres dosis i també immunització dels menors d'entre 5 i 11 anys- també està actuant per contenir l'ascens de la sisena onada. La portaveu també ha anunciat que es posarà en marxa un pla per decidir l'estratègia a seguir en el moment en què el coronavirus es converteixi en una, com ho pugui ser laestacional de cada hivern. La variant òmicron, molt contagiosa però molt, pot haver fet entrar la pandèmia en una nova etapa.Més del 50% de la població d'Europa, de fet, haurà contret aquesta variant del coronavirus en els pròxims dos mesos , si el ritme de transmissió es manté. Ho ha advertit l'(OMS) aquest dimarts, en una roda de premsa en què ha explicat que la variant presenta diverses mutacions "capaces de fixar-se més fàcilment a les cèl·lules humanes" i pot afectar persones que ja han sofert la Covid-19 i estan vacunades. Hans Kluge, màxim dirigent de l'organisme per al continent europeu, s'ha mostrat preocupat per la propagació de la variant especialment a l'est d'Europa, i pels no vacunats, en qui preveu "malalties més greus". Lesaprovades, ha recordat, "ofereixen una bona protecció contra la malaltia greu i la mort, fins i tot davant de l'òmicron", ha remarcat Kluge.El degoteig d'ingressos hospitalaris, però, no s'atura . En les últimes hores han hagut de ser hospitalitzades 58 persones per Covid a Catalunya, mentre que 20 pacients han entrat a l'UCI. S'han notificati la xifra total és de 24.882. Els contagis, mentrestant, continuen en nivells molt elevats. ​El Departament de Salut ha declarata Catalunya confirmats per PCR o test d'antígens, i el total des de l'inici de la pandèmia arriba als 1.550.290. El risc de rebrot puja a 3.896 (+330) i l'Rt baixa a 1,09, tres centèsimes menys. El 27,30% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.de 3.518,28 a 3.666,17 casos per 100.000 habitants. La incidència a set dies també creix.Catalunya ja ha superat els. Des de l'inici de la pandèmia, ja s'han administrat 6.377.133 primeres dosis, 6.244 més, i 5.521.829 segones dosis, 7.740 més. En paral·lel, s'han administrat 2.243.604 terceres dosis, 37.275 més respecte a l'anterior balanç del Departament de Salut. La pauta completa arriba a un total de 6.107.937 persones, fet que representa el 76,8% de la població. A més,que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.​​​​​​​​​

