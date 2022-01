Les millors sèries d'estrena de gener a Netflix, HBO, Disney i companyia

Euphoria (Temporada 2) - HBO, 10 de gener

Zendaya, a la sèrie Foto: HBO Max / Warner Brothers

Peacemaker - HBO, 13 de gener

La periodista - Netflix, 13 de gener

Queens - Disney+, 19 de gener

Ozark (Temporada 4, Primera Part) - Netflix, 21 de gener

Els protagonistes de la sèrie Foto: Netflix

The Gilded Age - HBO, 25 de gener

The Sinner 4 (Temporada 4) - Netflix, 26 de gener

This is Us (Temporada 5) - Amazon Prime Video, 27 de gener

Els protagonistes de This is Us Foto: Amazon Prime Video

Todos mienten - Movistar+, 28 de gener

Estamos muertos - Netflix, 29 de gener

Altres notícies de sèries i cinema que et poden interessar

Any nou, sèries noves. Lesde contingunt per streaming de confiança del panorama actual (des de, passant per) preparen la nova temporada amb un repartiment de noves fornades de capítols de sèries o estrenes sonades que faran les delícies dels fans de les ficcions televisives. El retorn de personatges com la Rue de Zendaya a Euphoria o l'arribada de, per exemple, noves sèries coreanes.Com a novetat, la plataforma protagonista d'aquest mes de gener, pel que fa a estrenes destacades i escollides perserà HBO Max. El darrer dels serveis de contingut en streaming que va arribar a Catalunya sumarà fins a tres estrenes de categoria per a les pròximes setmanes.tornen amb una de les sèries que fan època, que marquen tota una generació. La segona temporada d'inspira la mateixa força que la primera fornada de capítols: un desplegament visual i narratiu original, que esquinça l'ànima dels seus protagonistes i en especial de la Rue (Zendaya), arran dels seus problemes de drogues, existencials i psicològics. També torna el repartiment de secundaris (amb novetats) que conformen una de les més esperades estrenes de 2022.Primera sèrie del descarat director(responsable de diversos films de DC i Marvel), que situa el lluitador professional de la WWE, en, en un univers de còmic: un assassí que es creu que salva el món a partir d'aconseguir tot el que es proposa per qualsevol objectiu. Una nova sàtira esbojarrada en un món de licra i homes musculosos.Sèrieque promet ser una de les més destacades del primer trimestre de l'any. Després que el cinema fet al país nipó hagi tingut una gran rebuda durant el 2021, aquesta ficció sobre una periodista que intenta retratar i destapar els majors problemes de la societat japonesa. Adaptació d'un film de gran èxit al país.I després de la bona rebuda d'una sèrie comDisney estrena aquesta gran sèrie dramàtica situada en el musical, sobre un grup de dones que intenta recuperar la seva fama durant la dècada dels anys 90 com un dels grups de hip hop més famosos dels Estats Units: lesPrimera part de la fornada final de capítols d'una de les darreres sèries estrella de Netflix. Tornen la majoria dels personatges principals: tornarem a veure(Ruth Langmore), Sofia Hublitz (Charlotte Byrde), Skylar Gaertner (Jonah Byrde), Lisa Emery Darlene Snell), Charlie Tahan (Wyatt Langmore) o Felix Solis (Omar Navarro).El creador de, torna a endinsar-se en el drama d'època amb una nova sèrie que promet les mateixes sensacions que la ficció que ens va introduir els Crawley... però en un altre país. La trama se situarà en les famílies adinerades del segle XIX a la ciutat de Nova York, que començava a florir una nova fornada d'aristòcrates i poderosos empresaris per damunt de les clàssiques dinasties europees.L'investigador principal, Harry Ambrose intentarà fer una escapada de recuperació amb la seva parella, Sonya, per intentar fugir dels records passats. Una nova tragèdia capgirarà els seus plans i tornarà a situar l'espectador en un espectacle criminal digne dels millors thrillers negres. Va ser una de les sèries revelació de la plataforma Netflix en la passada dècada.Un dels millors melodrames de la dècada, iestrena la seva cinquena i penúltima temporada (ja van per la sisena) en la que serà una de les millors ficcions del primer trimestre del 2022. Aquesta darrera temporada, que se situarà exactament en els fets posteriors de la quarta (sense salt temporal) mencionarà de manera activa la pandèmia de coronavirus., responsable de ficcions catalanes d'altíssima qualitat com, altres sèries com, o el film(entre moltes d'altres), aterra a la plataforma Movistar amb aquest thriller sobre la relació sexual entre una professora i el seu alumne. Les conseqüències dels seus actes seran nefastes per a moltíssimes persones i l'efecte dominó, imparable.Després de l'embranzida de les sèries coreanes generada per, Netflix segueix apostant per aquestes ficcions carregades d'històries originals. Encara que la premissa d'aquesta sigui molt familiar per a molts, un grup d'estudiants haurà de combatre un virus zombie que s'ha propagat pel país de manera trepidant en aquesta particular nova mirada del gènere a través dels ulls i les interpretacions de nous professionals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor