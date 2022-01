La mare de la nena d'«Atrapa'm si pots» lamenta l'ús polític del cas

La polèmica per unaal programade TV3 no s'atura. Aquest dimarts s'ha pronunciat sobre el tema la Thais, la mare de la concursant, que té 14 anys i va gravar el programa fa un any. La progenitora ha explicat en una entrevista a RAC1 que "cadascú n’ha fet l’ús que li ha sortit més a compte i "tothom ha actuat amb interès", després que polítics com la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, difonguessin el vídeo amb finalitats polítiques "No és la primera vegada que algú respon en castellà en aquest programa i mai ha passat res", ha declarat la mare de la concursant, que lamenta que "se n’està fent un" i creu que "és molta coincidència que just s’hagi emès el programa quan estem amb el tema de la llengua i les escoles", en referència a les decisions judicials que qüestionen el model d'immersió en català.La Thais també està decebuda amb, productora del programa, perquè assegura que li va dir que TV3 no tornaria a emetre el vídeo, però no ha estat així. També ha criticat el presentador,. "Vist ara penso que si ho hagués suavitzat una mica, la cosa hauria quedat més amagada. Té una feina a millorar", ha afirmat.La concursant "ho està passant malament" i la reconeixen pel carrer, relata la mare, que demana als que hagin participat de la polèmica que pensin que "aquesta criatura podria ser el seu fill". La nena, segons ha comentat la progenitora, estava "molt nerviosa", i tant ella com sa mare estan d'acord amb la decisió del programa de no donar com a vàlida la resposta en castellà. "Les bases del programa són clares i sabíem que era en català", ha conclòs.

