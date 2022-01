Qui és Roberta Metsola, la favorita per convertir-se en presidenta del Parlament Europeu?

Els conservadors guanyen pes

La mort de David Sassoli aquesta setmana ha sacsejat la política europea. És el primer president del Parlament Europeu que traspassa en exercici del càrrec, just quan faltava una setmana perquè fos rellevat. Sassoli, que feia dies que estava ingressat, va morir la matinada de dimarts per un problema immunològic en un hospital d'Aviano, Itàlia, als 65 anys. La votació per escollir el nou president serà el 18 de gener, en el primer ple de l'any, per encarar la segona meitat de la legislatura fins als 2024. Més enllà de la presidència, també es renovarà la cúpula d'alts càrrecs de l'Eurocambra.Per a convertir-se en president hi ha quatre noms sobre la taula:, eurodiputada de Malta i proposada pel(PPE);, eurodiputat de Polònia i proposat pels, grup del qual forma part Vox;, eurodiputada espanyola del grup dei que ja va ser proposada per presidir el Parlament Europeu a la primera meitat de la legislatura; i, sueca i del grup dels. Els, grup de Sassoli, no presentaran candidat, i tampoc ho faran els, cosa que converteix Metsola en la favorita per ser la nova presidenta de l'Eurocambra.Roberta Metsola (St. Julians, Malta, 1979) serà, si es compleixen els pronòstics, la tercera dona que presideix l'Eurocambra. La darrera va serentre els anys 1999 i 2002. Si es confirma la seva elecció, la cambra passarà d'una presidència de tarannà progressista com la de Sassoli a una de perfil conservador com el de Metsola. Aquest tipus de canvis no són estranys perquè els dos grans grups europeus -PPE i socialistes- acostumen a repartir-se la presidència del Parlament Europeu. La passada legislatura, sense anar més lluny, la cambra va estar presidida per, progressista, i després per, conservador.Llicenciada en dret per la Universitat de Malta, es va doctorar el 2003 i l'any següent va fer un màster al Col·legi d'Europa. Va entrar al Parlament Europeu l'any 2013 i l'any 2020 va ser elegida vicepresidenta primera de la cambra. A finals de l'any passat, el PPE la va designar candidata per substituir Sassoli en el segon tram de la legislatura amb un 64,4% del vots. "La meva prioritat serà fer el que sempre he fet des que vaig entrar a la cambra:amb les forces proeuropees d'aquesta casa per encarar la segona meitat de la legislatura amb fortalesa", va dir quan es va fer públic el seu nomenament.Metsola es convertirà endel Parlament Europeu, amb 42 anys, i la primera d'uns dels països considerats petits que arriba a dalt de tot de les institucions. Si ens fixem en els darrers presidents, Sassoli i Tajani eren italians, país important del sud; i Schulz alemany, un dels estats fonamentals de la UE. Al llarg de la història hi ha hagut presidents polonesos, espanyols, francesos... Però mai abans de Malta. Europeista convençuda, Metsola és membre delmaltès i s'ha fet espai per accedir a la presidència de l'Eurocambra després que l'alemany, president del PPE, decidís no postular-se.Casada i amb quatre fills, Metsola s'ubica en l'ala progressista del PPE i té un tarannà moderat. Intenta projectar una imatge de centralitat, si bé en els darrers dies hi ha hagut polèmica per les seves. Diversos corresponsals a Brussel·les han assenyalat aquest posicionament nítid de la favorita a presidir l'Eurocambra, que sempre s'ha mostrat contrària a l'avortament -una qüestió que la UE considera unde la dona- i fins i tot ha participat en manifestacions al seu país favorables a prohibir-lo. Això li ha provocatdels grups progressistes de la cambra.Podria haver canvis d'última hora, però les fonts consultades ho veuen poc probable. Si finalment Metsola és elegida presidenta del Parlament Europeu -els socialistes i liberals encara no han fet públic el seu vot-, la socialdemocràcia europea perdrà força als principals càrrecs de la Unió Europea. L'equilibri al capdavant de les institucions es perdrà. Ara com ara, el segon gran grup europeu no ostenta ni la presidència de la, amb la conservadoraal capdavant; ni el, amb; ni tampoc el, que presideix el liberal belga. Amb l'adeu de Sassoli i la més que probable elecció de Metsola, també perden l'Eurocambra.Els canvis a la presidència del Parlament Europeu també tenen efectes en la carpeta catalana. Els eurodiputats exiliats tenen diverses carpetes a la justícia europea que afecten l'Eurocambra i algunes decisions de la seva presidència. Sassoli va permetre quepoguessin ser eurodiputats arran de la decisió del Tribunal de Luxemburg de 2019. Amb l'arribada de Metsola, membre d'un grup que, en línies generals, és bel·ligerant contra les tesis independentistes, pot incrementar la tensió. Tots tres són eurodiputats, si bé, a dia d'avui, no tenenformal tot i que es poden moure per Europa amb la immunitat de desplaçament.

