TMB registra gairebé 425 milions de viatges de bus i metro durant el 2021

"Tot i això, l'augment de passatgers a metro, bus i telefèric és més que evident a partir de l'estiu del 2021", ha volgut deixar clar la presidenta de TMB i tinent d'alcaldia d'Agenda 2030. "Són bones xifres i haurem d'esperar a veure com continua aquesta recuperació del transport públic. Realment és la primera resposta en termes de mobilitat que hem de donar a la ciutat", ha conclòs Bonet.La de metro va superar els 278 milions de viatges, 60,3 milions més que el 2021 (el 27,7%), mentre que la d'autobusos en va guanyar 31,5 milions, fins als 146,6 (amb un augment del 27,4%).Així, els mesos amb més afluència de passatge van ser el de novembre, amb més de 45,2 milions de validacions entre metro i autobusos, i el d'octubre, amb més de 44 milions. Són xifres que no s'assolien des de l'inici del 2020, quan als mesos de gener i febrer –just abans de l'esclat de la pandèmia- es van superar els 50 milions de viatges. En canvi, i deixant de banda l'agost per l'efecte vacances,, amb 26,2 i 28,2 milions, respectivament. La recuperació de passatge va ser progressiva al llarg de l'any, amb una tendència sostinguda a l'alça que s'ha vist frenada per l'inici de la sisena onada.L'anàlisi de la demanda per mesos mostra també que a l'estiu va tenir incidència el repunt de l'afluència de turistes i visitants a Barcelona i l'àrea metropolitana. Entre els mesos de juliol i agost van sumar-se 63 milions de validacions, un 34% més que en el mateix període del 2020. E, coincidint amb els confinaments més severs i les restriccions generalitzades a la mobilitat.