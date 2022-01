Torra reclama la mobilització de l'independentisme: «Existeix la taula de diàleg?»

L'expresident de la Generalitat,s'ha mostrat molt crític amb la taula de diàleg celebrada entre els governs de. Jo en soc molt crític, no porta enlloc", ha afirmat l'expresident de la Generalitat. Torra, a més, ha considerat que un govern que ha apostat per "la gestió autonòmica" no pot extreure res d'aquestes trobades entre la Generalitat i la Moncloa.En una entrevista ade TV3, Torra ha abordat diverses qüestions d'actualitat política el mateix dia que finalitza la seva inhabilitació arran de la condemna per desobediència. A principis d'any però, el 17 de març, es farà el segon judici a l'expresident Quim Torra per la pancarta al Palau de la Generalitat . No serà un judici tan destacat com el primer, que va acabar apartant-lo de la presidència, i es farà en un jutjat ordinari de Barcelona, perquè ja no és aforat. Ell mateix ha valorat aquesta segona causa judicial: "D'entrada compto amb una nova condemna". "I em pregunto, hi haurà un jutge a Catalunya que empari la llibertat d'expressió?", ha reclamat., l'expresident Torra considera que la seva tornada a Catalunya ha d'anar amb un projecte per culminar la independència. "Els presos també van sortir", ha considerat l'exmembre de Junts, que ha volgut posar valor al moviment independentista viscut el 2015 "i no tant recordar el de 2017". Torra també ha fet autocrítica de la seva presidència i assegura queEll mateix considera que l'independentisme ha de perseguir "el crescendo per tornar a tenir el momentum".En aquesta línia, Torra ha recordat que "l'independentisme mobilitzat ha estat imparable" en els anys anteriors a la pandèmia i ha destacat el consens de moments com la candidatura de Junts pel Si en les eleccions del 2015. "Ara hi veig desànim i desmobilització", ha assegurat, fent referència en especial als joves de Catalunya.

