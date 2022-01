​Boris Johnson va participar en una altra festa en ple confinament

Altres notícies que et poden interessar

, secretari privat del primer ministre britànic,, va convidar més d'un centenar de persones a una festa privada amb begudes alcohòliques a la seu oficial del primer ministre, el número 10 de Downing Street, el 20 de maig de 2020, en ple. Johnson i la seva dona van assistir a la festa.Segons un correu electrònic publicat aquest dilluns per la premsa britànica, Reynolds va convidari els va instar a portar la seva pròpia beguda."Després d'aquest període tan mogut hem pensat que estaria bé aprofitar el bons temps i prendre unes copes mantenint laaquesta tarda al jardí del número 10. Vine a partir de les 18 hores i porta la teva pròpia beguda!", indicava el correu electrònic, publicat per ITV News.La invitació es va fer en un moment en què estava prohibit ajuntar-se amb més d'una persona deen espais públics. Finalment, només entre 30 i 40 persones van assistir a la festa, on hi havia menjar i vi a les taules.Alguns treballadors van qüestionar la conveniència de la festa en un moment en el que discurs oficial advertia que només es podien fer reunions a l'exterior i hi havia fixades unesmolt estrictes.De moment, ni Johnson ni el seu gabinet han comentat els fets, que se suma a, com la fotografia on apareix el primer ministre amb part del seu gabinet en una mateixa habitació sense mascareta o una altra festa de "vi i pizza" el 15 de maig en la que hi van participar diversos ministres."Johnson ha demostrat que no té cap respecte per les normes que ell mateix imposa als altres", ha lamentat la número 2 del partit de l'oposició, el Partit Laborista,. Algunes veus del mateix Partit Conservador han criticat també el primer ministre.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor