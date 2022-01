​Trasplanten per primer cop un cor de porc a un home

Dr. Bartley Griffith provides patient insights after historic first successful transplant of porcine heart into adult human. https://t.co/h2GsyFC4t2 #pigheart #xenotransplant pic.twitter.com/TLBS7kyZfM — University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) January 11, 2022

Un home amb una malaltia cardíaca termina ha rebut amb èxit unmodificat genèticament a l’hospital de la University of Maryland School of Medicine, als Estats Units, segons informa La Vanguardia. El pacient es troba en bon estat, després de tres dies des que el van operar.de 57 anys, no és un cas qualsevol. És la primera vegada que es posa un cor de porc a un pacient humà, un fet que obre la porta a milers de persones malaltes que estan esperant aquest òrgan.. Havia fet molts tractaments i no se n’acabava de sortir. A més, la malaltia estava en un estat massa avançat per optar al cor d’un donant.“Era morir o sotmetre’m al transplantament, i jo vull viure. Sé que és un tret a l’obscuritat, però és la meva elecció”, va dir Bennet abans de l’operació, segons un comunicat emès per l’hospital.

