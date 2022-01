Vila-seca, en contra del 25% en castellà: «Ara i sempre, l'escola en català»

Paqui Gil, una de les mares afectades des de fa dos anys, a una classe de l'Institut Ramon Barbat, fent un discurs aquest dilluns a Vila-seca. Foto: Josep M. Llauradó

"Ara i sempre l'escola en català" ha estat la pancarta que ha presidit una mobilització en defensa de la immersió lingüística a Recentment, s'ha fet públic que l'Institut Ramon Barbat és un dels centres afectats pel 25% de l'ensenyament en castellà . Segons els convocants, que han aconseguit reunir aproximadament dues-centes persones a laaquest dilluns al vespre, qui hauria fet la denúncia seria una persona "integrant de".El cas de Vila-seca és particular, i és que ja fa dos cursos que estan obligats a impartir -només per a una classe- dues assignatures en castellà. En l'anterior van ser Física i Química i Tecnologia, mentre que. Per ara, només s'apliquen les mesures cautelars, i, per tant, només està afectada, però si finalment es declarés la sentència del TSJC com a ferma s'obligaria a comptar amb el 25% d'assignatures en castellà a tot el centre.L'institut va informar el setembre de 2020, en una reunió en videoconferència amb escassos pares i mares, que estaven obligats arran de la denúncia d'una mare contra la direcció a implementar aquesta mesura en aquesta classe. Això no ha provocat, segons assenyala, que s'hagi generat cap malestar amb l'alumne de la família denunciant. De fet, la direcció no va informar la totalitat del centre d'aquesta situació, per la qual cosaNomés Gil, tal com explica ella mateixa, ha intentat contactar amb administracions -Ajuntament i Generalitat- i entitats -la Plataforma per la Llengua- sense que aconseguís, assessorament o ajuda. L', ha assistit a la convocatòria d'aquest vespre com a senyal de suport, però no ha volgut atendre els mitjans de comunicació.Segons una altra mare del mateix curs -per ara no afectada-,, hi ha hagut "silenci" de totes les parts, una mena de "por" a què l'exemple s'estengués en altres classes. Ella és mare d'una alumna que per ara continua fent totes les assignatures en català, però si no hi ha un gir de guió probablement hauran de començar a fer més classes en castellà. "", ha afirmat en acabar la concentració. En aquest sentit, ha afegit que "el català és una llengua menystinguda i aquí".El testimoni de Pilar Murcia concorda amb el de Paqui Gil, una filla d'andalusos que en la seva vida diària utilitza el castellà, també amb les seves filles. "Jo vaig estudiar català i no tenim cap problema, de fet elles", ha conclòs. Per això no entenen que ara els restin hores d'aprenentatge del català.A la convocatòria hi han assistit membres de partits polítics com ara Decidim Vila-seca (ERC), CUP i Vila-seca Segura, així com entitats com ara Òmnium o també el sindicat de mestres USTEC-STEs. Si bé la direcció del centre no hi ha donat suport, sí que alguns professors s'hi han sumat a títol individual. A més dels partidaris de la immersió lingüística,

