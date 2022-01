Espanya supera les 90.000 morts per Covid des de l'inici de la pandèmia

El 80,2% de la població estatal té dues dosis de la vacuna

Espanya ha registrat aquest dillunsperdes de l'inici de la, el març del 2020, després de sumar-ne 202 des de l'últim registre. Hi ha hagut 242.440 positius més, fet que deixa la xifra d'infectats en 7.457.300. La incidència acumulada a 14 dies és de 2.989,47 infeccions per cada 100.000 habitants, 267,2 punts més que en l'últim recompte. Hi ha 16.496 persones ingressades a l'hospital, 2.200 de les quals a l'Des de l'inici de la pandèmiaencapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals causades per la covid-19, amb 16.389. Després se situaamb 16.144 i en tercer llocamb 11.559, segons dades del Ministeri de Sanitat. En els darrers 7 dies hi ha hagut 373 víctimes mortals, de les quals les Canàries n'ha registrat 56, l'Aragó i el50 cadascuna i Galicia 36. A Madrid n'hi ha hagut 13 l'última setmana i a Catalunya 1.Pel que fa al nombre total deque hi ha hagut des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat amb 1.394.692 casos, seguida per Madrid amb 1.232.562 casos i Andalusia amb 1.065.719. En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 16.496 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 13,4% de tots els llits disponibles. Un total de 2.200 persones estan ingressades a l'UCI, el 23,58% del total de llits per a crítics a l'A Catalunya hi ha 3.649 pacients a l'hospital per coronavirus, el 15,11%, i a l'UCI n'hi ha 553, cosa que suposa un 43,92% de la capacitat total. Això significa que 4 de cada 10 llits de cures intensives estan ocupats perde Covid. En les darreres 24 hores hi ha hagut 2.023 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 997 han estat donades d'alta. Del total d'hospitalitzacions, a Andalusia n'hi ha hagut 386, a Catalunya 381, a Madrid 315, al País Valencià 217, a109 i al101.38.079.025 persones a l'Estat tenen dues dosis de lacontra el, el 90,4% de la població diana (la major de 12 anys) i el 80,2% de la població total. Així ho recullen les xifres diàries de vacunació que aporta el. En paral·lel, el 92,4% de la població diana, el 82% de la total, ha rebut almenys una dosi. Són 38.914.739 persones. D'altra banda, 15.761.630 persones han rebut dosis addicionals.El govern espanyol ha entregat a lesfins a aquest 10 de gener 89.203.408 (78,6%) dosis de les vacunes contra la Covid i fins ara se n'han administrat 85.480.089, que representen el 95,8% del total. La comunitat que més n'ha rebut ha estat Andalusia (15.587.260), n'hi ha dues que les han injectat totes () iés la que ha administrat el percentatge més baix (87,52%).A Catalunya, 6.025.322 de persones han rebut(el 77,4% de la població general i el 87,7% de la població diana), mentre que 6.191.551 en tenen almenys una (el 79,6% i el 90,1% respectivament). Hi ha 2.430.317 persones amb. En total s'han rebut fins ara 13.818.960 dosis i se n'han administrat 13.080.811, el 94,66%.Laha adquirit per a Espanya, fins al quart trimestre de l'any, 218.448.216 vacunes, de les quals fins ara l'Estat n'ha rebut el 52%, 113.511.995. A les que ha distribuït a les comunitats autònomes cal afegir les 212.238 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 206.935, el 97,5%) i les 10.810 per a la(10.804 de les quals ja s'han administrat, el 99,94%).​​​​​​​​​

