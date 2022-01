Almenys 2.000 professors no han anat a treballar aquest dilluns

Altres notícies que et poden interessar

Almenysno han anat a treballar aquest dilluns aa causa d'una baixa per. És la xifra que se'n desprèn dels nomenaments extraordinaris que ha fet Educació durant els últims dies. En concret, el departament ha resolt el nomenament de, que se sumen als. Han de servir per cobrir totes les baixes a partir de cinc dies, dos menys que fins ara.També es poden ferd'urgència si hi ha centres amb més deinferiors a cinc dies. Per minimitzar les possibles baixes de professorat, hi haurà nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la que ve. Per demarcacions, on hi ha hagut més nomenaments ha estat a la del, seguida de la del, de la deli de la deEn concret, a la demarcació amb més nomenaments se n'han fet 257, a la segona 218, a la tercera 211 i a la quarta 154. Per darrere, la demarcació deha rebut 152 nomenaments, la de134, el130, la de120, la de la76 i la de les65.​​​​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor