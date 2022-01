El pla del govern espanyol per tractar la Covid com la grip després de la sisena onada

Altres notícies que et poden interessar

ha anunciatdilluns que el govern espanyol està treballant en un pla d'avaluació per poder tractar la Covid com unaen lloc de. "Espanya ha respost d'una manera molt positiva a la vacunació i hem de respondre amb nous instruments", ha explicat el cap de l'executiu espanyol en una entrevista a la Cadena Ser.El president espanyol ha avançat que preparen el pla per a la "" del virus. "És un", ha assegurat Sánchez. Tot seguit, ha asseverat que es donen les "condicions" per començar "amb" a avaluar l'evolució d'aquesta malaltia "amb paràmetres diferents".Encara que públicament Sánchez no n'ha volgut donar més concrecions, El País ha avançat alguns dels detalls d'aquestperquè la Covid passi de pandèmia a grip. Els dos canvis demés immediats serien deixar de quantificar cada casi deixar de ferdavant del menor símptoma. Dit d'altra manera, ja no es donariensobre contagis ni es fariena asimptomàtics o simptomàtics lleus.Es faria el mateix que s'està utilitzant en els casos de grip: un grup defuncionarien com els encarregats de controlar els casos. S'establiria així una mostra estadística delsper estudiar com avança laL'estratègia, segons explica el mateix mitjà, s'estaria elaborant des de l'estiu del 2020 per part dels responsables del(CCAES), de la-en què hi ha les comunitats autònomes- i del(CNE), però ara es troba en la fase final. Encara no té data, encara que el que és segur és que no s'aplicarà abans de la fi de laPer altra banda, Sánchez també ha anunciat que el govern espanyol regularà el preu dels, després que se'n disparés l'ús per l'esclat de contagis que ha causat la variant. "Hi ha hagut un pic de demanda, però no de l'oferta. Això ja ha estat resolt i ara ens ficarem amb el preu", ha manifestat a la vegada que ha anunciat que l'Estat comprarà elscontra la Covid de​​​​​​​​​

