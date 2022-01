Els organitzadors del Mobile donen per fet que serà presencial

El conseller delegat de GSMA,, ha reafirmat la voluntat de fer un(MWC) presencial i ha avisat que l'organització "només consideraria un canvi de plans" per decisió de les autoritats sanitàries. Després d'una edició molt reduïda celebrada el 2021, la fira aspira a tornar a xifres d'assistència més altes.De moment, Hoffman ha anunciat que elespera més de 1.500 expositors i assistents provinents de més deentre el 28 de febrer i el 3 de març en una carta feta pública aquest dilluns. "Moltes coses han canviat en els últims dos anys, però la nostra determinació de tornar a reunir el sector és indestructible", ha dit el directiu, que afronta l'edició del 2022 amb "".La cancel·lació de l'edició del 2020 va ser el primer símptoma de laa Catalunya. Tot i que en aquell moment les autoritats van insistir que no hi havia risc sanitari, la fira va acabar optant per escoltar les veus que alertaven dels perills de la, que aleshores encara no s'havia detectat a, després d'una allau de baixes d'expositors.Ara, Hoffman torna a animar als representants de la indústria mòbil i de la classe política que es reuneixin al MWC. "D'aquí a vuit setmanes s'obriran les portes dea la indústria mòbil mundial, a qui estic desitjant donar la benvinguda", ha dit el conseller delegat de la, que ha apel·lat al "" per fer front a la Covid."Aquest tipus de lideratge ha d'inspirar la innovació i fomentar una inversió que faci avançar la indústria, la societat i l'economia, i al mateix temps mantenir lade tothom", ha insistit. Per això, ha insistit que els plans de fer el MWC presencial només canviaran "sota decisió de les".Els organitzadors esperen aplegar a Barcelona aquest febrer més dei assistents registrats des de 150 països en un saló que obrirà les portes als representants de la indústria mòbil, tant als consolidats com a les, als líders d'opinió i també als representants polítics. Com a novetat del 2022, el MWC oferirà l'espai"Mostrarem què és la '' i el seu potencial en tot el món", ha assegurat Hoffman, que ha agraït l'esforç dels empresaris que estan planificant el viatge a Barcelona. El conseller delegat de la GSMA tanca la carta fent referència a la relació amb la capital catalana, amb qui la fira té. "Barcelona és realment la llar del MWC i la seva atracció gravitacional és molt forta", ha relatat, abans d'afegir que encara que el congrés "sempre estarà disponible online" espera veure tothom a Barcelona entre el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor