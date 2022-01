Villarejo nega que s'enriquís amb les empreses que li donaven cobertura com a espia

Apunta a Fernandez Díaz

El comissari jubilatha reiterat aquest dilluns, durant el judici a l'per "Tándem", que el seu grup empresarial,, era una tapadora per a la seva feina com a agent d'Intel·ligència que comptava amb el "placet" dels successius governs des de l'època de, si bé ha assegurat que no es va enriquir "personalment" amb aquestes societats, retret fins i tot a l'Estat que no va rebre "ni un euro" per sostenir-les.Així ho ha exposat durant la seva declaració com a acusat al judici per tres peces separades de la macrocausa "Tàndem", centrades en les tasques d'espionatge que hauria realitzat amb CENYT per a despatxos d'advocats, empresaris i particulars i per les qualsdemana que sigui condemnat aSegons el relat ofert per Villarejo, el 1993 el llavors president del govern espanyol, Felipe González, a través del seu ministre d'Interior,, li va demanar que es reincorporés com a "agent d'" i dos anys després, "quan van sorgir els primers incidents", el comissari va fer un escrit on va explicar "detalladament" quin era "el pacte" pel qual accedia a tornar com aAquest acord hauria consistit que l'Estat li permetia tenir CENYT com un conjunt de mercantils per donar "cobertura" a lesper a l'Estat. Per exemple, "hi havia una empresa de cavalls per poder entrar al món àrab". "He fet una mica d'home orquestra, aquesta és la raó per la qual els diferents governs van continuar comptant amb els meus serveis perquè era polivalent i m'he adaptat en funció de les necessitats", ha destacat.El fiscal Miguel Serrano ha posat el focus en les factures cobrades per CENYT pels encàrrecs rebuts amb 'Land' i 'Iron' --dues de les tres peces jutjades-- perquè, com va exposar a les primeres sessions, el Ministeri Públic no qüestiona que Villarejo fos un espia que usés les seves empreses com a tapadora dels seus serveis oficials, però el que és "intolerable" és que es lucrés amb això.Villarejo ha explicat que, durant els anys a què es refereixen aquests encàrrecs (del 2012 al 2014), cobrava una nòmina com a policia en actiu perquè era necessari per "justificar" la seva actuació a "les estructures de l'Estat". "No he rebut mai, malgrat totes les feines, els viatges i les informacions que vaig aportar, ni un sol euro dels fons reservats. És més, en algunes ocasions ho vaig anticipar i mai m'ho van pagar", ha recriminat.En aquesta conjuntura, “havia de buscar solucions”, s'ha escudat. I aquestes solucions passaven per buscar "oportunitats de negoci" per a CENYT que deixessin "un mínim benefici per cobrir despeses". Villarejo ha reconegut en aquest sentit que els treballs realitzats a 'Iron' es van cobrar en comptes bancaris de CENYT en què --ha matisat-- ell no estava com a autoritzat, sinó la seva dona, el seu fill i el seu soci, perquè temia no tornar-hi d'alguns dels vostres viatges d'alt risc.El fiscal Serrano ha observat que aquests moviments bancaris li van permetre lucrar-se amb CENYT, si bé el comissari ha deixat anar ràpidament: "A mi no, a les empreses utilitzades com a cobertura oficial. Jo, personalment com José Manuel Villarejo Pérez, no". Amb tot, ha emfatitzat que els diners que ingressava CENYT revertia a la mateixa empresa, de manera que ell només va percebre el seu sou de funcionari de policia, postil·lant que fins i tot el va arruïnar dues vegades sense que "papa Estat" l'ajudés.Tot i que, segons ha explicat, el seu acompliment era conegut i consentit per les autoritats, els anys 2015 i 2016 es va fer un informe que donava el vistiplau que compaginés CENYT amb el seu estatus policial. "Jo no vaig demanar res (...) Jo estava convençut que estava treballant per al meu país, per als diferents governs, i, per tant, demanar explicacions al president del govern espanyol de torn de com estava o no estava legalitzada la meva situació em semblava una autèntica incongruència", ha aclarit.I ha afegit que creu que va ser el llavors ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, que va encarregar aquest expedient de compatibilitat, "probablement a suggeriment del president del Govern, que ja es començaria a preocupar", per l'aparició de les primeres notícies sobre el comissari. De totes maneres, Villarejo ha defensat que "totes les tasques d'Intel·ligència solen ser secretes", i per això "hi ha molt poques coses que s'escriuen". "Tampoc crec que hi ha autorització per escrit per finançar terroristes i que alliberin segrestats, i s'ha fet", ha manifestat.

