Un robatori ajorna la tornada dels alumnes en una escola del Garraf

Els alumnes han tornat a les aules aquest dilluns, 10 de gener, després de les festes de. Amb tots els centres educatius oberts, l'excepció ha estat la de l'de, al, que no ha pogut reprendre l'activitat.La direcció ha demanat a les famílies dels alumnes deque no portin els infants a classe, ja que, a causa d'unel passat cap de setmana, no hi ha material informàtic per seguir l'. A banda de robar tota mena de dispositius, els lladres han causat desperfectes a l'edifici, i l'han deixat senseelèctric.A causa de la pocaen l'avís, s'ha habilitat el pati de l'escola per aquellesque no han pogut trobar alternativa pels. A educació, el curs s'ha reprès amb normalitat.

