Julia Otero torna a la ràdio després de superar el càncer

La periodistatorna a la ràdio després de superar el. La directora i presentadora de "Julia en la Onda", a, ha tornat aquest dilluns a les 15.00 hores al seu programa un cop ha superat aquesta malaltia que li va ser diagnosticada el febrer del 2021, ara fa gairebé un any.. Tinc el plumier a punt i la inquietud del primer dia. Arribar fins aquí no ha estat fàcil, però fins i tot els pitjors anys acaben al desembre.", explicava la periodista aquest diumenge a través del seu compte de Twitter. El novembre passat, Otero ja anunciava que havia superat el càncer que la va obligar a deixar temporalment el seu programa de ràdio en mans de la periodistaOtero, de, va anunciar el febrer passat que patia càncer i s'apartava un temps de la ràdio per sotmetre's al tractament. "En un, d'aquells que tots hem de fer-nos, va arribar la sorpresa. En un raconet van aparèixer cèl·lules egoistes, com les anomena el doctor", va detallar la presentadora llavors.Recentment, Otero va comunicar que no té "", encara que es va mostrar prudent en insistir que "el càncer és una espasa de Dàmocles que dura cinc anys com a mínim". "Per tant, soc sempre molt", també va advertir la periodista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor