Així intenta Netflix que no comparteixis el compte amb amics

coneix el costum per estalviar diners de molts usuaris, que comparteixen la contrasenya del compte amb amics i familiars. I també sap que aquesta pràctica el deixa sense els ingressos extra que pagarien aquestes persones si se subscrivissin a la plataforma de continguts audiovisuals.Per mirar d'evitar els, almenys els de persones que no viuen sota el mateix sostre, molts usuaris han rebut un avís en què se'ls informa de les condicions en què es pot compartir l'accés. "Si no vius amb l'amo d'aquest compte, necessites el teu propi compte per a continuar veient el contingut", ha estat el missatge rebut per part dels usuaris.Per sort per als que fan servir lad'algú altre per accedir a la plataforma, la solució que donava Netflix per demostrar que es viu amb el titular del compte és simplement verificar un codi. La forma d'esquivar-ho, com han fet notar molts a les xarxes socials, era simplementdel compte.

