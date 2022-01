Charli D'Amelio: 17,5 millons de dòlars

Dixie D'Amelio: 10 millons de dòlars

Addison Rae: 8,5 millons de dòlars

Bella Poarch: 5 millons de dòlar

Josh Richards: 5 millons de dòlars

Kris Collins: 4,75 millons de dòlars

Avani Gregg: 4,75 millons de dòlars

Tenen menys de 21 anys, però acumulen una fortuna. Estem parlant de, les dues tiktokers que més diners guanyen actualment. Els seus ingressos superen els 10 milions de dòlars i actualment ja compten amb empreses pròpies i amb un show televisiu protagonitzat per elles i la seva família.Al rànquing dels set tiktokers amb més ingressos, les segueixen altres ídols adolescents amb un mínim de 4,75 milions de dòlars a l'any, els que guanya la setena classificada. Pots consultar sota aquestes línies qui són els set creadorsque més diners guanyen anualment segons la llista publicada per la revista Forbes És la reina indiscutible de TikTok. Amb més de 133 milions de seguidors, compta amb el patrocini de marques com Invisalign, Dunkin' donuts, Hollister i fins i tot, compta amb la seva marca, Social Tourist, juntament amb les seves germanes. Als seus vídeos obra productes, es grava fent reptes i mostra el seu immens armari, entre d'altres.La germana gran de la primera classificada. Amb 57 milions de seguidors, al seu perfil comparteix la seva vida familiar, social i amorosa, en aquest cas amb la seva parella, Noah Beck, que també compta amb milions de seguidors. A més, també ha fet els seus primers passos com a cantant.Protagonista de la serie adolescent de Netflix He's all that, Rae compta amb més de 86 milions de seguidors a TikTok, on ofereix un contingut variat sobre el seu dia a dia. El seu principal patrocini el té signat amb la marca de roba American Eagle, i compta amb la seva pròpia línia de cosmètics amb l'empresa Madeby Collective.Amb més de 87 milions de seguidors, la seva popularitat s'ha disparat des de l'agost del 2020, en què va compartir un vídeo en què sincronitzava els seus llavis amb la cançó de rap M to B. Ha participat en campanyes publicitàries de Google, Tinder i Prada, i va llençar la seva primera cançó, Build a Bitch.Amb 26 milions de seguidors, és el primer -i únic- home present en aquesta llista.Amb un estil desenfadat, rebel i informal, ha aconseguit el patrocini d'Amazon i CashApp, i fins i tot ha engegat una marca de begudes energètiques, Ani.Després d'un ascens meteòric, Collins supera els 46 milions de seguidors. Abans de la pandèmia era perruquera, però després del tancament temporal per la Covid-19, va començar a imitar personatges i membres de la seva família, contingut que manté amb èxit encara a dia d'avui. Compta amb el patrocini de marques com Hershey, Lionsgate i Pantene.Amb un contingut centrat principalment en el maquillatge en els seus inicis i molt més divers actualment, Gregg tanca aquesta llista. Amb gairebé 40 milions de seguidors, compagina la seva activitat a TikTok amb la seva aparició a la petita pantalla, apareixent a la nova temporada de la sèrie Chicken Girls. Al febrer va veure la llum la seva autobiografia, Backstory: My Life So Far.

