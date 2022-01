Els Mossos completen la reordenació amb un terç de dones a la prefectura

La cúpula amb més dones



Canvis de comandaments dels serveis territorials

Comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial

Comissari Josep Lluís Rossell, sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial

Comissari Miquel Esquius, cap de la Regió Policial Metropolitana Sud

Intendent Vicenç Lleonart, cap de la Regió Policial Camp de Tarragona

Intendent Joan Carles de la Monja, cap de la Regió Policial Terres de l’Ebre

Intendenta Silvia Catà, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona

Intendenta Montse Estruch, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Nord

Intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana Sud

Intendent Antoni Verger, cap de l’ABP de l’Hospitalet de Llobregat

Intendent Marc Caparrós, cap de l’ABP Terrassa

Intendent Antoni Rodríguez, cap de l’ABP Rubí

Inspector Carles Vallès, sotscap de l’ABP Terrassa



Canvis de comandaments de serveis centrals

Comissari Xavier Porcuna, cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central

Comissari Jordi Ferret, comissari a la Direcció General de la Policia

Comissari Carles Anfruns, cap de la Sala Central de Comandament

Comissari Rafel Comes, responsable del Projecte d’Intel·ligència Policial a la Prefectura

Intendenta Mónica Luís, cap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat

Intendent Miquel Angel Garcia, sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Central

Intendent Ramon Chacon, cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal

Intendent Carles Hernández, cap de Comissaria General d’Informació

Intendent Miquel Hueso, cap de la Comissaria General de Recursos Operatius

Intendent Antoni Sánchez Costa, sotscap de la Comissaria General de Recursos Operatius

Intendent Jordi Gracia, cap de la Divisió de Sistemes d’Informació Policial

Intendent Joan Carles Granja, cap de la Divisió d’Investigació Criminal

Intendent Carlos Otamendi, cap de la Divisió d’Escortes

Intendent Roger Sales, responsable del Projecte de Digitalització de la PG-ME

Intendent Joaquim Bayarri, cap de l’Àrea Tècnica de Planificació i dispositius

Inspectora Esther Antoranz, cap del Gabinet de la Prefectura

Inspectora Àngels Bosch, sotscap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació

Inspector Jordi Salvia, sotscap de la Divisió d’Investigació Criminal

Inspector Xavier Sellart, cap de la Divisió de Policia Científica

Elha presentat aquest dilluns la nova organització dels Mossos, després del nomenament a finals de l'any passa del comissaricom a cap del cos en substitució del major Josep Lluís Trapero, i de la presentació inicial de la nova prefectura, formada pel comissari, la intendenti la inspectoracom a portaveu. Aquest canvi va suposar el tret de sortida a una renovació de l'estructura de, que s'ha confirmat avui, i que inclou un terç de dones a la prefectura. Segons ha informat Interior, és la cúpula amb major presencia de la dones de la història.Laes va emmarcar en l'objectiu de "vertebrar una policia més social, propera, jove, feminitzada i innovadora", tot i que també hi havia una pèrdua de confiança de la nova cúpula d'Interior, encapçalada per, amb la figura del major. El relleu també és generacional, la mitjana d’edat canvia de 56 a 50 anys a la prefectura i de 55 a 49 anys a la direcció estratègica quan la mitjana d’edat entre el grup de comissaris és de 57 anys. La nova direcció dels Mossos, detalla Interior, s'acosta a l'objectiu de la legislatura de tenir com a mínim un terç de dones comandaments. Amb els nous noms, Interior completa la segona fase de la reestructuració organitzativa.L'organització s’articula en tres nivells directius:(Prefectura, Comissaries Superiors, Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, portaveu i cap de gabinet de Prefectura) i(Prefectura, Direcció estratègica i caps territorials i de comissaries generals). Aquesta reestructuració implica canvis que afecten 31 comandaments, 14 provinents del territori i 17 que estaven destinats als serveis centrals. Dels 31 comandaments, 7 són comissaris, 19 són intendents i 5 són inspectors.Aquesta serà la cúpula amb. La prefectura, formada per un terç de dones; la direcció estratègica amb un 50% de dones; un 26% de dones a la direcció operativa i un 23% de dones a les posicions de sots cap de Comissaries Generals o Regions Policials. Lligat amb això, Interior vol que la presència de dones augmenti amb l'impuls de polítiques d'igualtat, fins a assolir el mínim d’un terç de la cúpula de la direcció de Mossos siguin dones abans del final de la legislatura.En aquest sentit, la reestructuració de l’es consolidarà en una tercera fase de canvis que tindran lloc quan estiguin resoltes les convocatòries de promoció a les categories de comissari/ària (6 places), intendent/a (10 places) i inspector/a (24 places) que es publicaran el proper mes de febrer. Una tercera fase de canvis amb la vista posada en consolidar el procés de feminització.Elha agraït a cadascun dels comandaments la feina feta en les funcions desenvolupades fins avui i els ha encoratjat a continuar treballant al servei de la ciutadania amb el mateix compromís i implicació en les noves responsabilitats que assumeixen. Amb la nova organització definida, la prefectura "vol afrontar els reptes de seguretat en una societat canviant" que requereix el reforç del "model de proximitat propi" del cos de Mossos, la protecció de les persones vulnerables, la lluita contra les violències masclistes, la lluita contra la corrupció, l’impuls de la innovació en diferents àmbits i la necessitat de feminitzar el cos.

