Newcastle, la malaltia que ha causat la mort de desenes de tórtores a les Terres de l'Ebre

El passat mes de novembreLa Guàrdia Municipal va recollir una trentena d’exemplars que van ser congelats per indicació d'Agents Rurals i que van ser traslladats a un centre de fauna per determinar-ne laUn cop analitzats diversos dels exemplars, es va constatar que la mort de les aus havia estat causada per la malaltia, una malaltia vírica contagiosa que afecta a les aus i que en cap cas comporta cap problema de salut pública.Segons la informació proporcionada pel Departament d’Acció Climàtica, aquesta malaltia afecta a, tan domèstiques com salvatges, amb una afectació clínica i mortalitat variables en funció de l’espècie i la soca vírica, essent les gallinàcies les aus més sensibles a la malaltia. No obstant, les aus d'aquestes explotacions comercials estan vacunades de la malaltia.

